Илиан Илиев: Не мога да не съм доволен от себераздаването

5 Септември, 2025 06:10 531 4

Именно затова минахме в схема с петима

Илиан Илиев: Не мога да не съм доволен от себераздаването - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България – Илиан Илиев, остана доволен от себераздаването на играчите си, въпреки загубата с 0:3 от Испания.
Гостите се наложиха на стадион „Васил Левски“ след голове на Микел Оярсабал, Марк Кукурея и Микел Мерино. И трите попадения паднаха преди почивката.

„Не мога да не съм доволен от себераздаването. Опитахме се да се противопоставим. Излязохме с с четирима защитници, след като допуснахме гола, видяхме, че не можем да затваряме пространствата. Именно затова минахме в схема с петима. Това означаваше, че трябва да се върнем по-дълбоко в нашата половина.
През второто полувреме се опитахме да коригираме, да скъсим дистанцията“, каза Илиев.

„Доволен съм от старанието. Естествено, игрово трябва да направим много повече. Сблъскахме се срещу един от най-добрите отбори в света и видяхте, че не е лесно.

Това, че сменяме позициите на играчите, това е наша работа, тези които гледаме отвън. Мисля, че като преместихме Антон недялков отрляво, спряхме малко влизанията на Ямал, но това са футболисти от световна класа. Футболистите дадоха максимума във всяка фаза. Може би малко повече имахме респект към противника.

Както видяхте, Емил Ценов се справи. Тези момчета са бъдещето на националния отбор.

Не беше приятно да допуснем толкова рано. Малко секнахме ентусиазма на хората. Съжалявам, че не успяхме да ги зарадваме малко повече“, каза още той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Крум

    5 0 Отговор
    Доволен....!?Абе испанците спряха да играят...в противен случай можеше двуцифрен да е резултата....

    06:18 05.09.2025

  • 3 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    Да си доволен че си се раздавал.Но си паднал само с 3:0? Докъде е докарахме само.🥵

    06:22 05.09.2025

  • 4 САНДОКАН

    3 0 Отговор
    Като цяло спорта е отражение на територията , бой чалга и Калинки. Навсякъде. Но всички са доволни , щом има банани

    06:33 05.09.2025

