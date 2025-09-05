Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на БФС: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото

5 Септември, 2025 06:30 336 1

  • георги иванов - гонзо-
  • испания-
  • българия-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • квалификации мондиал 2026-
  • квалификации за мондиал 2026

Не само респектът, но и класата беше различна

Президентът на БФС: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на футболната ни централа Георги Иванов говори след загубата с 0:3 от Испания. Той сподели, че футболистите са дали всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото.

"Това, което всички видяха, е, че се срещнахме с един изключително силен отбор с изключително силни индивидуалности. Нашите футболисти дадоха всичко от себе си, но в крайна сметка това ни е нивото и резултатът е закономерен”, каза Иванов.

“Не само респектът, но и класата беше различна. Мисля, че всички хора видяха на терена. В момента мисля, че играхме с един от най-силните отбори в света. Видяхме докъде сме, видяхме, че има много да работим, за да стигнем средноевропейско ниво”, добави той.

“Благодаря на хората, които ни подкрепиха. Смятам, че футболистите дадоха всичко от себе си, но повтарям, че срещнахме изключително силен отбор”, каза още Иванов.

Той коментира и контузията на Кирил Десподов. "“Изключително неприятно за него като спортист е това, че е контузен. Най-вече, че дълго време има чисто физически проблеми. Смятам, че първо трябва да се излекува. Има какво да дава на националния отбор. Това е част от футбола”, сподели Иванов.

“Ние ще дадем всичко от себе си. Знаем, че класата на Грузия не е тази, която е на Испания. Има разлика, но Грузия е един от отборите, които през последните години се развива много добре и ще бъде един много тежък мач. Ние имахме мачове в Лигата на нациите преди години, които играхме с тях и знаем тяхната сила, така че няма да ни изненадат с нещо, което не знаем”, каза Георги Иванов за предстоящия мач с Грузия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жребият не ни

    0 0 Отговор
    Бил добър. Погледнете от другата страна. За Испания беше идеален. Просто ние сме лесен жребии.

    06:40 05.09.2025

