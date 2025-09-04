Лукас Пакета готви съдебен иск срещу Футболната асоциация на Англия

Бразилската звезда на Уест Хам, Лукас Пакета, е на път да предприеме съдебни действия срещу Футболната асоциация на Англия (ФА), след като бе напълно оправдан по обвиненията за участие в залагания. Според информация на BBC, 28-годишният полузащитник и неговият юридически екип внимателно анализират възможностите за завеждане на дело за нанесени щети и пропуснати ползи.

Сагата около Пакета започна, когато ФА го обвини, че умишлено е получил жълти картони в четири различни срещи от Висшата лига – срещу Лестър (12 ноември 2022 г.), Астън Вила (12 март 2023 г.), Лийдс Юнайтед (21 май 2023 г.) и Борнемут (12 август 2023 г.).

Въпреки сериозността на обвиненията, бразилецът категорично отрече всякаква вина и подчерта, че винаги е играл честно и почтено.

Независима регулаторна комисия в крайна сметка оправда Пакета, но разследването вече бе оставило дълбок отпечатък върху кариерата му. Според BBC, публичното огласяване на случая е провалило трансфера на халфа в Манчестър Сити, който е щял да се осъществи за внушителната сума от 93 милиона евро. Това развитие е довело до значителни финансови загуби за футболиста, което е и основната причина за обмисляния съдебен иск.

Адвокатите на Пакета настояват, че действията на ФА са навредили не само на репутацията му, но и на бъдещите му професионални възможности.