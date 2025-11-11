Прецедент: Левски заведе дело срещу свой фен, заради когото бе глобен с 19 000 лева

Финансовите санкции заради действия на футболни фенове представляват сериозен разход за повечето клубове от българското първенство, а за част от тях и в евротурнирите. Един от най-потърпевшите в това отношение е Левски, който е на път да създаде прецедент и при успех може не просто да спести пари на отборите, но и да намали недопустимите прояви по време на мачове, информира Lex.bg.

"Сините" са завели дело срещу свой привърженик, за да си възстановят платена глоба от 19 000 лева, наложена му от Българския футболен съюз заради действията му. Левски отнася въпросната санкция след гостуване в Разград през август 2024 г. за двубой с Лудогорец. По време на срещата в сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика.

След това извършителят е бил разпознат по записи от камери на стадион "Хювефарма Арена" и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС е наказала Левски с 19 000 лева глоба по доклада на делегата на мача. Санкцията е на основание чл. 37, ал.4 от Дисциплинарния правилник на БФС, според който на клубовете се налага санкция не по-малка от 37 500 лева, когато техен привърженик извърши нещо, с което "обижда достойнството на лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход".

Сумата от 19 хиляди лева е била погасена чрез прихващане от БФС от траншовете за телевизионни права, които се изплащат от футболната централа на отборите.

Не толкова бързо и лесно се оказва идентифицирането на конкретния фен. Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров първоначално отправил запитвания до МВР дали са установили и наказали извършителя. От министерството са отговорили, че той е разпознат и санкциониран, но са отказали да предоставят данни за самоличността му. Началникът на районното управление в Разград е отговорил само, че не може да предостави информацията, защото съдържала лични данни на извършителя.

Въпреки това Левски е предявил в Софийския районен съд (СРС) частичен иск за 1000 лева срещу нарушителя. В исковата молба адвокатът на Левски Стоимен Чакалов пише, че защитата на личните данни на нарушителя не може да е основание да бъде ограничено правото на клуба да търси обезщетение с предявяване на обратен иск, тъй като по закон всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Впоследствие данните за самоличността на извършителя са предоставени от МВР на Левски и са приложени към исковата молба, включително диск с видеозапис на извършеното нарушение, в това число и документи за извършеното разпознаване в рамките на административно наказателната преписка.

По делото е постъпил отговор на исковата молба от ответника с инициали Л. К. Т., в който се оспорва претенцията на футболния клуб. Той твърди, че МВР не е констатирало фенът на Левски да е залепил стикерите точно във формата на свастика. В акта за установяване на административно нарушение било записано само, че фенът е бил на стадиона и облепял със стикери на фенклуб от Нови Искър плексигласовата преграда на сектора, но не и да е издигал нацистки символ.