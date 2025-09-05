Новини
Христо Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори

5 Септември, 2025 07:00 946 19

  • христо стоичков-
  • футбол-
  • испания-
  • българия-
  • квалификации за мондиал 2026

Момчетата усетиха силата на испанския отбор

Христо Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своето мнение след загубата на "лъвовете" с 0:3 от Испания в среща от световните квалификации.

"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 10-15 минути. Това е реалността във футбола, не можем да им се сърдим. Имаше неща, които ми харесаха, особено през второто полувреме. Това е пътят, трябва да се тренира и да си повярват, че могат", заяви той.

"Разликата е, че има три гола разлика. Видяхте, че не е това, както го представяте. И те са футболисти като нашите, но в малко по-големи отбори. И те тичат, и искат да спечелят като нас. Когато подкрепиш едно младо момче и млади играчи, които в момента имат тази нужда, мога да кажа „благодаря“ на публиката", добави легендата на българския футбол.

"Позитиви винаги могат да се извадят, особено през второто полувреме. Там са позитиви. Могат да си повярват и това са футболисти, на които националният отбор разчита на тях. Но това е реалността. Като нямат нашите клубове откъде, трябва да взимаме", завърши Христо Стоичков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 0 Отговор
    наште са по цьрни

    07:03 05.09.2025

  • 2 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Ица,е как в по-големи отбори?
    Доста объркани хора пишат тук в чата че Лесния е най-добрият отбор в България и евроборец.

    07:10 05.09.2025

  • 3 Айзомби

    8 5 Отговор
    Това тоя с доматите и той се изказва за футбола ни .

    Коментиран от #17

    07:10 05.09.2025

  • 4 Мюмюн

    6 1 Отговор
    и да добавим: и тяхните футболисти ходят на мауфланда

    07:12 05.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    10 0 Отговор
    Нашите клубове са бандитизъм и разбойничество.

    07:13 05.09.2025

  • 6 Бюбюн

    5 0 Отговор
    и при тях звездата е цената

    07:13 05.09.2025

  • 7 Хаха

    10 0 Отговор
    Снощи аз гледах открита тренировка на испанците срещу подвижни конуси!
    Ако на подвижните конуси Ицо казва: "наши футболисти", това е отделен въпрос...

    07:16 05.09.2025

  • 8 Ха ха

    6 0 Отговор
    Какви като нашите чалгари и наркомани, вечно с мутреси по дискотеките ли?

    07:20 05.09.2025

  • 9 Добре че е Вратарчето на Българите,

    4 1 Отговор
    иначе, 5/6 на нула, не им мърдаше на балканските индианци, ма индианци футбол играят ли?😁

    07:20 05.09.2025

  • 10 Ташунко сапа

    11 0 Отговор
    Ицо,Ицо и ти започна като стратега Пенев.Пакетно предвижване. 😂 Казва се слаби сме и толкова.А дайте им и бонуси че са СЕ раздавали и сме паднали само 3:0.

    07:20 05.09.2025

  • 11 Дон Балон

    10 0 Отговор
    Вчера Словакия разстрелян два пъти отбора на емигрантите от Германия. Борба и желание на отбора им от първата минута. Нашите отляли гипс и бетон, една топка не отиграха, като хората.

    07:21 05.09.2025

  • 13 Ончо

    5 0 Отговор
    Ицко ,Те са си повярвали че могат но всъщност Не могат .

    07:23 05.09.2025

  • 14 Умен , бе

    2 0 Отговор
    Като на агнето дядо му !

    07:33 05.09.2025

  • 15 !!!!!!!

    4 1 Отговор
    Когато нямаше корупцоя и
    врьскари.....
    Това беше твоето поколение
    Христо!!!!!

    07:36 05.09.2025

  • 16 Хаха

    2 0 Отговор
    По спортните сайтове са блокирани коментарите за мача, т.е. за трениловката на испанците срещу подвижни конуси, за да четем само глупостите на бивши футболисти, шефове на бфс и послушни журналисти, че "толкова си можем", "голяма разлика в класите", "момчетате се раздадоха" и пр. банални глупости, вместо реакциите на хората за снощното позорище....

    07:43 05.09.2025

  • 17 Добре

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Айзомби":

    Тоя с доматите е носител на златната топка, която не е тиква, както си муслиш. Добре че ти не си се изказал

    08:06 05.09.2025

