Христо Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своето мнение след загубата на "лъвовете" с 0:3 от Испания в среща от световните квалификации.
"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 10-15 минути. Това е реалността във футбола, не можем да им се сърдим. Имаше неща, които ми харесаха, особено през второто полувреме. Това е пътят, трябва да се тренира и да си повярват, че могат", заяви той.
"Разликата е, че има три гола разлика. Видяхте, че не е това, както го представяте. И те са футболисти като нашите, но в малко по-големи отбори. И те тичат, и искат да спечелят като нас. Когато подкрепиш едно младо момче и млади играчи, които в момента имат тази нужда, мога да кажа „благодаря“ на публиката", добави легендата на българския футбол.
"Позитиви винаги могат да се извадят, особено през второто полувреме. Там са позитиви. Могат да си повярват и това са футболисти, на които националният отбор разчита на тях. Но това е реалността. Като нямат нашите клубове откъде, трябва да взимаме", завърши Христо Стоичков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
07:03 05.09.2025
2 Бай Ганьо
Доста объркани хора пишат тук в чата че Лесния е най-добрият отбор в България и евроборец.
07:10 05.09.2025
3 Айзомби
Коментиран от #17
07:10 05.09.2025
4 Мюмюн
07:12 05.09.2025
5 Данко Харсъзина
07:13 05.09.2025
6 Бюбюн
07:13 05.09.2025
7 Хаха
Ако на подвижните конуси Ицо казва: "наши футболисти", това е отделен въпрос...
07:16 05.09.2025
8 Ха ха
07:20 05.09.2025
9 Добре че е Вратарчето на Българите,
07:20 05.09.2025
10 Ташунко сапа
07:20 05.09.2025
11 Дон Балон
07:21 05.09.2025
13 Ончо
07:23 05.09.2025
14 Умен , бе
07:33 05.09.2025
15 !!!!!!!
врьскари.....
Това беше твоето поколение
Христо!!!!!
07:36 05.09.2025
16 Хаха
07:43 05.09.2025
17 Добре
До коментар #3 от "Айзомби":Тоя с доматите е носител на златната топка, която не е тиква, както си муслиш. Добре че ти не си се изказал
08:06 05.09.2025
