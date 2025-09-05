Христо Стоичков: И техните футболисти са като нашите, но в малко по-големи отбори

Легендата на българския футбол Христо Стоичков сподели своето мнение след загубата на "лъвовете" с 0:3 от Испания в среща от световните квалификации.

"Момчетата усетиха силата на испанския отбор, особено първите 10-15 минути. Това е реалността във футбола, не можем да им се сърдим. Имаше неща, които ми харесаха, особено през второто полувреме. Това е пътят, трябва да се тренира и да си повярват, че могат", заяви той.

"Разликата е, че има три гола разлика. Видяхте, че не е това, както го представяте. И те са футболисти като нашите, но в малко по-големи отбори. И те тичат, и искат да спечелят като нас. Когато подкрепиш едно младо момче и млади играчи, които в момента имат тази нужда, мога да кажа „благодаря“ на публиката", добави легендата на българския футбол.

"Позитиви винаги могат да се извадят, особено през второто полувреме. Там са позитиви. Могат да си повярват и това са футболисти, на които националният отбор разчита на тях. Но това е реалността. Като нямат нашите клубове откъде, трябва да взимаме", завърши Христо Стоичков.