Илия Груев: Не е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания, имаше респект, но нямаше притеснение

5 Септември, 2025 06:45 779 9

Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник

Илия Груев: Не е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания, имаше респект, но нямаше притеснение - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Илия Груев прие философски поражението с 0:3 от Испания в квалификация, която се игра в София. „Лъвовете“ отстъпиха с класическия резултат пред 40 000 на стадион „Васил Левски“.

„Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник. Беше нещо уникално да играем пред 40000. Въпреки негативизма преди мач, видяхме днес какво може да стане.

Много глупав първи гол, много рано вкараха. Имахме една възможност. Много рано приключи мача, което е много жалко. Все пак това един от най-добрите отбори в света. Много рано ни вкараха, но трябваше да реагираме.

Не мисля, че е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания. Срещу Грузия имаме по-големи шансове, отколкото с Испания. Днес се видя класата на Ямал. Не само на нас е трудно срещу Ямал. Имаше респект, но нямаше притеснение“, коментира халфът на Лийдс.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Как да е нямало притеснение

    14 0 Отговор
    Първото полувреме бяхте всички.като с гипсирани крака Само гледахте и не знаехте че играете.

    06:50 05.09.2025

  • 2 Да, бе

    6 1 Отговор
    все тъй става…
    “Много глупав гол в петата…”
    Този като оная дето викала: “Аз съм една стройна и с дълги крака, ама днес кво ми става…”

    06:54 05.09.2025

  • 3 Ел класико

    10 0 Отговор
    Статистиката обаче показва истинските измерения на трагедията.

    06:55 05.09.2025

  • 4 Бай Ганьо

    7 2 Отговор
    За съжаление манталитетът ни е подобен като този на Лесния. Много приказки и хвалби отбор от друга Орбита, треньор с големи способности и накрая AZ ги оцени с (отличен) 6.
    Добре че испанците след третия гол се отказаха да вкарват.

    07:04 05.09.2025

  • 5 Някой

    9 0 Отговор
    Абе така е, обаче статистиката е смазваща.
    Притежание на топката - 22% за България срещу 78% за Испания.
    Общо удари: 4 за България срещу 24 за Испания.
    Точни удари - 1 за България срещу 12 за Испания.

    Реалният резултат би трябвало да е към 7:0 за Испания. Късмет, че испанците не излязоха от тренировъчното темпо...

    07:14 05.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марио

    2 0 Отговор
    Бях на стадиона и видях на живо как футболът на нашият отбор се състой в това да чистиш топката. По лошото е че след всеки безмислено изчистена топка се ръкопляскаше бурно съпроводено с възгласи "браво,браво" Според мен толкова сме наясно че за нищо не става националният ни отбор че се радваме когато другите не вкарват.

    07:40 05.09.2025

  • 8 Aлфа Bълкът

    3 0 Отговор
    Щото ги посрещнаха с хляб и сол, сякаш идва важна чуждестранна делегация. Иначе шестичка от мах.

    07:41 05.09.2025

  • 9 Философ

    1 0 Отговор
    "Велик е нашият войник, но сгази го испански бик!" Такива стихове на Трендафил Акациев имаше навремето при предишната среща. Пак испанците се оказаха добри хора - не ни унижиха. Не ми се мисли за бъдещите мачове обаче.

    08:11 05.09.2025

