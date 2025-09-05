Илия Груев: Не е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания, имаше респект, но нямаше притеснение

Илия Груев прие философски поражението с 0:3 от Испания в квалификация, която се игра в София. „Лъвовете“ отстъпиха с класическия резултат пред 40 000 на стадион „Васил Левски“.
„Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник. Беше нещо уникално да играем пред 40000. Въпреки негативизма преди мач, видяхме днес какво може да стане.
Много глупав първи гол, много рано вкараха. Имахме една възможност. Много рано приключи мача, което е много жалко. Все пак това един от най-добрите отбори в света. Много рано ни вкараха, но трябваше да реагираме.
Не мисля, че е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания. Срещу Грузия имаме по-големи шансове, отколкото с Испания. Днес се видя класата на Ямал. Не само на нас е трудно срещу Ямал. Имаше респект, но нямаше притеснение“, коментира халфът на Лийдс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как да е нямало притеснение
06:50 05.09.2025
2 Да, бе
“Много глупав гол в петата…”
Този като оная дето викала: “Аз съм една стройна и с дълги крака, ама днес кво ми става…”
06:54 05.09.2025
3 Ел класико
06:55 05.09.2025
4 Бай Ганьо
Добре че испанците след третия гол се отказаха да вкарват.
07:04 05.09.2025
5 Някой
Притежание на топката - 22% за България срещу 78% за Испания.
Общо удари: 4 за България срещу 24 за Испания.
Точни удари - 1 за България срещу 12 за Испания.
Реалният резултат би трябвало да е към 7:0 за Испания. Късмет, че испанците не излязоха от тренировъчното темпо...
07:14 05.09.2025
7 Марио
07:40 05.09.2025
8 Aлфа Bълкът
07:41 05.09.2025
9 Философ
08:11 05.09.2025