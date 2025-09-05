Илия Груев: Не е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания, имаше респект, но нямаше притеснение

Илия Груев прие философски поражението с 0:3 от Испания в квалификация, която се игра в София. „Лъвовете“ отстъпиха с класическия резултат пред 40 000 на стадион „Васил Левски“.

„Искам да благодаря на хората, които дойдоха и искаха да направят празник. Беше нещо уникално да играем пред 40000. Въпреки негативизма преди мач, видяхме днес какво може да стане.

Много глупав първи гол, много рано вкараха. Имахме една възможност. Много рано приключи мача, което е много жалко. Все пак това един от най-добрите отбори в света. Много рано ни вкараха, но трябваше да реагираме.

Не мисля, че е трагедия да загубиш с 0:3 от Испания. Срещу Грузия имаме по-големи шансове, отколкото с Испания. Днес се видя класата на Ямал. Не само на нас е трудно срещу Ямал. Имаше респект, но нямаше притеснение“, коментира халфът на Лийдс.