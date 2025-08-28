Новини
България »
Всички градове »
След трагедията с 8-годишното дете в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми

След трагедията с 8-годишното дете в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми

28 Август, 2025 18:47 482 3

  • трагедия-
  • дете-
  • несебър-
  • съд-
  • мерки-
  • обвиняеми

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, каза пред журналисти капитанът на лодката Христо Раев

След трагедията с 8-годишното дете в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Апелативният съд в Бургас потвърди решението на Окръжния съд, относно мерките за неотклонение на тримата арестувани след инцидента с парасейлинг, при който в морето загина 8-годишно дете, падайки от 50 м височина, информират от Нова телевизия. В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, с парична гаранция от 5 000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. В Съдебна палата защитата на тримата настояваха за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа
Капитанът на лодката Христо Раев за пръв път говори за инцидента пред журналисти.

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, каза Раев.
В съдебна зала адвокатите на двамата задържани под стража Петко Стефанов и Камен Тенев отрекоха те да носят отговорност.

„По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана,но него не”, заяви Благой Потеров, адвокат на моряка Камен Тенев.

„Управител ли е на дружеството Петко Стефанов да попитам аз? Не е управител. По силата на кое Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност и кой е казал, че това нещо трябва да бъде така?”, попита Петър Димитров, адвокат на отговорника Петко Стефанов.

Държавното обвинение обаче посочи свидетелски показания, че именно назначения на длъжност „Касиер” е отговорник на водната база.

„Не е необходимо той да бъде назначен с някакъв специален договор. Достатъчно е, че е изпълнил тази дейност. Събрал ги е, казал е: „Ти това ще направиш, ти това ще направиш”. И в крайна сметка Стефанов е лицето, което отговаря”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

В съдебна зала бяха представени и резултатите от експертизата на скъсаните сбруи, за които екипажа на лодката твърди, че са били годни.

„Аз работя в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже, че трябва ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, че трябва нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден парашутът е на лодката. Може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз и Петко сме преценили, че е опасно за клиентите”, заяви Раев. По думите му коланите се сменят редовно.

„Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено детето. Турско производство е. Няма етикет. По принцип такова производство за годност дават 5 години, но не може да се коментира към момента. Може би е въпрос на последващи експертизи”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

Адвокатите и на тримата отрекоха техните клиенти да са виновни за трагичния инцидент и настояха да се търси наказателна отговорност от собственика на фирмата.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Те всички

    2 0 Отговор
    прекрасно са знаели какво и как правят , както и мутренската фирма за която са работили ! Жалко , много е тъжно за загубилото така нелепо и толкова рано живота си дете . Сила на родителите му и близките !

    19:15 28.08.2025

  • 2 Цвете

    1 0 Отговор
    А ТЕ КАКВО СА ОЧАКВАЛИ, МОЖЕ БИ МАЙКАТА ДА СЕ СМИЛИ НАД МАФИЯТА. А СЕГА ДА ДОКОПАТ СТЕФАНИ И ЛЮБОВНИКА Й ОТ " ВЕЛИЧИЕ " ...МИХАЙЛОВ " КРУПНИЯТ БИЗНЕСМЕН " ,КОЙТО ИЗЛЪГА МАСА НАРОД ДА ГЛАСУВА ЗА ПАРТИЯТА МУ. ТА ВЪПРОСНАТА Г- ЦА Е СОБСТВЕНИК НА СЪОРАЖЕНИТА. ТЕ ДВАМЦАТА СА СЕ ОЦАПАЛИ ДОСТАТЪЧНО.

    19:20 28.08.2025

  • 3 Цвете

    1 1 Отговор
    А ТЕ КАКВО СА ОЧАКВАЛИ, МОЖЕ БИ МАЙКАТА ДА СЕ СМИЛИ НАД МАФИЯТА. А СЕГА ДА ДОКОПАТ СТЕФАНИ И ЛЮБОВНИКА Й ОТ " ВЕЛИЧИЕ " ...МИХАЙЛОВ " КРУПНИЯТ БИЗНЕСМЕН " ,КОЙТО ИЗЛЪГА МАСА НАРОД ДА ГЛАСУВА ЗА ПАРТИЯТА МУ. ТА ВЪПРОСНАТА Г- ЦА Е СОБСТВЕНИК НА СЪОРАЖЕНИТА. ТЕ ДВАМЦАТА СА СЕ ОЦАПАЛИ ДОСТАТЪЧНО.

    19:20 28.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол