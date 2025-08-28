След трагедията с 8-годишното дете в Несебър: Съдът не измени мерките на тримата обвиняеми

Апелативният съд в Бургас потвърди решението на Окръжния съд, относно мерките за неотклонение на тримата арестувани след инцидента с парасейлинг, при който в морето загина 8-годишно дете, падайки от 50 м височина, информират от Нова телевизия. В ареста за постоянно остават отговорникът на водната база Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, с парична гаранция от 5 000 лева излиза капитанът на лодката Христо Раев. В Съдебна палата защитата на тримата настояваха за по-леки мерки, като всеки прехвърляше вината на другите двама. Заседанието продължи почти 2 часа

Капитанът на лодката Христо Раев за пръв път говори за инцидента пред журналисти.

„Това е такъв голям шок. Просто видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката, за да не скочи и тя след него”, заяви Христо Раев. Запитан кой е вързал коланите на детето, той обясни, че това е работа на моряка. „Аз нямам времето да ги видя. Правя 5-6 други неща”, каза Раев.

В съдебна зала адвокатите на двамата задържани под стража Петко Стефанов и Камен Тенев отрекоха те да носят отговорност.

„По силата на посочените нормативни актове, той не носи отговорност. Те задължават отговорника на групата и капитана,но него не”, заяви Благой Потеров, адвокат на моряка Камен Тенев.

„Управител ли е на дружеството Петко Стефанов да попитам аз? Не е управител. По силата на кое Петко Стефанов трябва да понесе цялата отговорност и кой е казал, че това нещо трябва да бъде така?”, попита Петър Димитров, адвокат на отговорника Петко Стефанов.

Държавното обвинение обаче посочи свидетелски показания, че именно назначения на длъжност „Касиер” е отговорник на водната база.

„Не е необходимо той да бъде назначен с някакъв специален договор. Достатъчно е, че е изпълнил тази дейност. Събрал ги е, казал е: „Ти това ще направиш, ти това ще направиш”. И в крайна сметка Стефанов е лицето, което отговаря”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

В съдебна зала бяха представени и резултатите от експертизата на скъсаните сбруи, за които екипажа на лодката твърди, че са били годни.

„Аз работя в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже, че трябва ново въже, то се купува. Когато ни каже капитанът, че трябва нов парашут, независимо колко пари струва, още на следващия ден парашутът е на лодката. Може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото аз и Петко сме преценили, че е опасно за клиентите”, заяви Раев. По думите му коланите се сменят редовно.

„Изключително много е компрометирано това седло, на което е качено детето. Турско производство е. Няма етикет. По принцип такова производство за годност дават 5 години, но не може да се коментира към момента. Може би е въпрос на последващи експертизи”, заяви прокурор Кремена Стефанова.

Адвокатите и на тримата отрекоха техните клиенти да са виновни за трагичния инцидент и настояха да се търси наказателна отговорност от собственика на фирмата.