Симитли е в траур! Внезапно почина млад мъж, готвел се за участие в риалити формат

Симитли е в траур. Млад мъж е открит мъртъв в квартирата си в София.

30-годишният Христо се готвел за участие в "Игри на волята", работил е като готвач в ресторант в столицата, съобщава Struma.

Младият мъж е намерен мъртъв на дивана в квартирата си в София. Коментарите в града са разнопосочни, около това как точно е починал Христо. Всички го познават като изключително добро и възпитано момче, красавец, спортист и планинар.

Работейки в ресторант в София като готвач, той е събирал пари да отвори собствена пекарна.

Какво точно се е случило, за да се стигне до фаталния край, все още не е известно. Няма и детайли около гибелта му, което е предпоставка за ширещите се спекулации в Симитли.