Бразилия с важна крачка към второто място, Боливия пропусна златен шанс

Освен в зона УЕФА, през последното денонощие се изиграха и няколко мача в Южна Америка от пресявките за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Най-интересното бе около мача на актуалния световен шампион Аржентина, който победи Боливия с 3:0. “Гаучосите” вече си бяха гарантирали първото място в зона КОНМЕБОЛ, като срещата прикова вниманието към себе си с присъствието на Лионел Меси, който за последно игра с националната фланелка в официален мач на родна земя.

Поражението на Венецуела разкри възможност пред Боливия да се изкачи до 7-ото място, но това не се случи, тъй като тимът също загуби с 0:3 при визитата си на Колумбия.

И Бразилия бе сред отборите, които записаха класически успех, като жертва падна съставът на Чили, който окончателно загуби шансовете си да се класира за Световните футболни финали.

Перу също окончателно загуби и теоретичните си шансове да участва на Мондиала през следващата година след поражение с 0:3 от Уругвай. Победата пък гарантира класирането на урусите.

В единствения мач без победител Парагвай и Еквадор направиха нулево равенство.

Все пак точката бе достатъчна на Парагвай да заслучи мястото си сред най-добрите, които ще играят в Северна Америка идното лято.