Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бразилия с важна крачка към второто място, Боливия пропусна златен шанс

Бразилия с важна крачка към второто място, Боливия пропусна златен шанс

5 Септември, 2025 08:45 617 3

  • футбол-
  • бразилия-
  • квалификации за мондиал 2026

В единствения мач без победител Парагвай и Еквадор направиха нулево равенство

Бразилия с важна крачка към второто място, Боливия пропусна златен шанс - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Освен в зона УЕФА, през последното денонощие се изиграха и няколко мача в Южна Америка от пресявките за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Най-интересното бе около мача на актуалния световен шампион Аржентина, който победи Боливия с 3:0. “Гаучосите” вече си бяха гарантирали първото място в зона КОНМЕБОЛ, като срещата прикова вниманието към себе си с присъствието на Лионел Меси, който за последно игра с националната фланелка в официален мач на родна земя.

Поражението на Венецуела разкри възможност пред Боливия да се изкачи до 7-ото място, но това не се случи, тъй като тимът също загуби с 0:3 при визитата си на Колумбия.

И Бразилия бе сред отборите, които записаха класически успех, като жертва падна съставът на Чили, който окончателно загуби шансовете си да се класира за Световните футболни финали.

Перу също окончателно загуби и теоретичните си шансове да участва на Мондиала през следващата година след поражение с 0:3 от Уругвай. Победата пък гарантира класирането на урусите.

В единствения мач без победител Парагвай и Еквадор направиха нулево равенство.

Все пак точката бе достатъчна на Парагвай да заслучи мястото си сред най-добрите, които ще играят в Северна Америка идното лято.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    0 0 Отговор
    зона "КОРМЕБОЛ" е в България

    08:56 05.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Индиеца

    0 0 Отговор
    Боливийците са изиграли два мача по едно и също време, в които са паднали с по 3:0!

    09:19 05.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ