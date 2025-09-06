Новини
Последна трансферна сделка за Левски до края на сезона

Причината е, че халфът не влиза в плановете на Хулио Веласкес и клубът търси пътища за раздяла с него

Последна трансферна сделка за Левски до края на сезона - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Словакът Патрик Мислович ще бъде продаден или даден под наем до края на трансферния прозорец, твърди „Мач Телеграф“. Причината е, че халфът не влиза в плановете на Хулио Веласкес и клубът търси пътища за раздяла с него.

Последното предложение за Мислович е дошло от кипърския АЕЛ Лимасол, но то е било за вземане под наем без никакви пари и последващо евентуално закупуване на пълните му права. От „Герена“ не са съгласни на такъв вариант.

Трансферът на Мислович ще е последната трансферна сделка на „сините“ до края на сезона. Нито ще се продават, нито ще се взимат повече нови, категорични са от Левски.

Патрик Мислович дойде в началото на миналата година, когато начело на тима бе Николай Костов. Записа за Левски 43 мача и 2 гола. Въпреки техничната си игра, не успя да се наложи нито при Костов, нито при наследилия го Станислав Генчев, а и сега при Хулио Веласкес.


