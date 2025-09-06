Последна трансферна сделка за Левски до края на сезона

Словакът Патрик Мислович ще бъде продаден или даден под наем до края на трансферния прозорец, твърди „Мач Телеграф“. Причината е, че халфът не влиза в плановете на Хулио Веласкес и клубът търси пътища за раздяла с него.

Последното предложение за Мислович е дошло от кипърския АЕЛ Лимасол, но то е било за вземане под наем без никакви пари и последващо евентуално закупуване на пълните му права. От „Герена“ не са съгласни на такъв вариант.

Трансферът на Мислович ще е последната трансферна сделка на „сините“ до края на сезона. Нито ще се продават, нито ще се взимат повече нови, категорични са от Левски.

Патрик Мислович дойде в началото на миналата година, когато начело на тима бе Николай Костов. Записа за Левски 43 мача и 2 гола. Въпреки техничната си игра, не успя да се наложи нито при Костов, нито при наследилия го Станислав Генчев, а и сега при Хулио Веласкес.