Луис Енрике пострада при инцидент

6 Септември, 2025 11:57 504 0

Испанецът ще се подложи на операция след травмата

Луис Енрике пострада при инцидент - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е получил фрактура на ключицата при инцидент с велосипед, информира агенция ДПА, позовавайки се на информация от френския клуб.

Парижани съобщиха, че испанецът, който изведе отбора до титлата в Шампионската лига през миналия сезон, ще се подложи на операция след травмата.

"След инцидент с велосипед в петък, старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше прегледан прегледан от спешна помощ и ще се подложи на операция заради фрактура на ключицата.

Клубът изразява пълната си подкрепа и му желае бързо възстановяване. Допълнителна информация ще бъде споделена своевременно", написаха от Пари Сен Жермен в социалните мрежи.

Тимът на Пари Сен Жермен победи английския Тотнъм в двубоя за Суперкупата на УЕФА през миналия месец и спечели първите си три мача от сезона на Лига 1.

Следващият двубой на парижани е срещу Ланс на 14 септември.


