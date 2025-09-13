Треньорът на Барселона се ядоса, че Ямал е получил контузия по време на мачовете на Испания

Ханзи Флик се ядоса от контузията на Ламин Ямал, която е била получена по време на мачовете на националния отбор на Испания с България и Турция по-рано през месец септември и заяви, че федерацията трябва да се грижи повече за своите звезди, предаде БТА.

Ламин Ямал получи контузия в слабините по време на мач с националния отбор в Турция, а при визитата на България се оказа, че е имал лека травма в гърба. Така 18-годишното дете-чудо ще пропусне неделния мач от Ла Лига на Барселона срещу Валенсия и е под въпрос за мача от Шампионската лига срещу Нюкасъл Юнайтед следващата седмица заради контузията, заяви Флик пред репортерите днес.

"Ламин няма да може да играе утре, което е жалко. Той игра за националния отбор въпреки болката. Имаше проблеми, игра 79 и 73 минути и дори не тренираше между мачовете заради тази болка“, каза Флик в началото на пресконференцията. "Това не е реална и истинска грижа за играчите, нали така? Не е. Испания има най-добрият отбор в света, най-добрите играчи в света, на всяка една позиция хората са невероятно добри. Така че очаквам те да искат да се грижат за нашите футболисти. При условие, че тези футболисти са много млади и бъдещето е пред тях. Но очевидно не е така. Но това е всичко, което ще кажа и само искам да добавя, че съм много тъжен от развитието на ситуацията".

Ямал пропусна тренировката в петък, след като се оплака от дискомфорт. Флик заяви, че той вече е имал контузия и му са били дадени болкоуспокояващи, за да може да играе за Испания. Тийнейджърът, който помогна на Испания да спечели Евро 2020 миналата година, игра 152 минути в квалификациите за Световното първенство като гост на България и Турция миналата седмица, като допринесе с три асистенции, а испанците вкараха общо девет гола. А Флик – бивш национален треньор на Германия, обяви, че не е говорил с наставника на Испания Луис де ла Фуенте по въпроса.

"Аз също бях от тази страна, като треньор на националния отбор. Знам колко трудна е понякога тази работа. Никога не съм говорил с него. Имах един разговор чрез SMS, но никога не съм говорил с него. Моят испански не е добър, неговият английски не е добър, така че може би това е проблемът“, допълни Флик. "Но в крайна сметка – тъй като имаме повече от един футболист в националния отбор, комуниказията може да бъде по-добра".

Отборът на Флик също така ще бъде без халфа Френки де Йонг срещу Валенсия, който е получил травма по време на мач на националния тим на Нидерландия. Полузащитникът Марк Бернал, 18, ще се завърне след 13 месеца отсъствие поради контузия на предната кръстна връзка.

Пресаташето на Барселона Габриел Мартинес, който води пресконференцията днес, допълни за състоянието на Ямал: "Не може още да се каже дали ще играе с Нюкасъл в Шампионската лига. Има възпаление на срамната кост и е постоянно преглеждан. Участието му в Европа е под въпрос".