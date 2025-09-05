Новини
Джон Стоунс пропуска световните квалификации на Англия заради травма

5 Септември, 2025 19:05 409 0

Причината е мускулна контузия

Джон Стоунс пропуска световните квалификации на Англия заради травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат в подготовката на английския национален отбор – централният защитник Джон Стоунс отпадна от състава за предстоящите световни квалификации. Причината е мускулна контузия, която принуди футболиста да напусне лагера на „Трите лъва“ и да се завърне в Манчестър Сити, потвърдиха официално от Английската футболна асоциация.

Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази разочарованието си от ситуацията: „За съжаление, Джон Стоунс трябваше да напусне лагера ни. Той пристигна с леки мускулни оплаквания, но състоянието му не се подобри, както се надявахме. Затова решихме да не рискуваме здравето му – няма да бъде на разположение нито срещу Андора, нито срещу Сърбия“.

Въпреки отсъствието на ключовия бранител, останалите национали са в добро здраве и тренират на пълни обороти.

„Вчера и днес разполагахме с 21 футболисти на тренировъчния терен. Надяваме се всички да бъдат готови и за утрешната сесия“, допълни Тухел.

Липсата на Стоунс със сигурност ще бъде усетена в отбраната на Англия, но селекционерът разполага с достатъчно алтернативи, за да изгради стабилна защита в решаващите квалификационни двубои.


