Новини
Спорт »
Други спортове »
Фенка на Реал Мадрид пали мъжките фантазии

Фенка на Реал Мадрид пали мъжките фантазии

5 Септември, 2025 23:09 466 1

  • марта диас-
  • модел -
  • инфлуенсър-
  • красавицата -
  • спорт-
  • фенка -
  • реал мадрид-
  • тотнъм -
  • серхио регилон

Марта Диас е модел и инфлуенсър

Фенка на Реал Мадрид пали мъжките фантазии - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Марта Диас е модел и инфлуенсър. Красавицата се занимава и със спорт, като е голяма фенка на Реал Мадрид, а често може да бъде забелязана и на тенис кортове, където наблюдава различни мачове. Марта знае и как да впечатлява мъжете, като изкушава със съблазнителното си тяло и перфектни форми. Тя е и бивша половинка на защитника на Тотнъм Серхио Регилон.

Сексапилната испанка често качва свои снимки в социалните мрежи, които мигновено събират хиляди лайкове и одобрителни коментари.

Марта продължава да се наслаждава на лятната си ваканция, като качва секси снимки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мучи динеро дулсе

    0 0 Отговор
    Негро и маври са любимите

    23:13 05.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ