Фенка на Реал Мадрид пали мъжките фантазии

Марта Диас е модел и инфлуенсър. Красавицата се занимава и със спорт, като е голяма фенка на Реал Мадрид, а често може да бъде забелязана и на тенис кортове, където наблюдава различни мачове. Марта знае и как да впечатлява мъжете, като изкушава със съблазнителното си тяло и перфектни форми. Тя е и бивша половинка на защитника на Тотнъм Серхио Регилон.

Сексапилната испанка често качва свои снимки в социалните мрежи, които мигновено събират хиляди лайкове и одобрителни коментари.

Марта продължава да се наслаждава на лятната си ваканция, като качва секси снимки.