Звездата на Реал Мадрид се възстановява с гаджето си на луксозна яхта

Звездата на Реал Мадрид – Джуд Белингам, продължава своето възстановяване след операцията, която претърпя на рамото. Англичанинът се чувства все по-добре и не е далеч моментът, в който отново ще го видим в игра за „белия балет“.

Белингам се възползва отлично от паузата за националните отбори и реши да заведе ослепителната си приятелка Ашлин Кастро на поредната почивка.

Жълтите издание на Острова бързо разпространиха любопитни кадри на Ашлин и Джуд на луксозна яхта. От снимките обаче не става ясно къде почиват двамата.