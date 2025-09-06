Новини
Звездата на Реал Мадрид се възстановява с гаджето си на луксозна яхта

Звездата на Реал Мадрид се възстановява с гаджето си на луксозна яхта

6 Септември, 2025 15:01

Белингам се възползва отлично от паузата за националните отбори и реши да заведе ослепителната си приятелка Ашлин Кастро на поредната почивка

Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид – Джуд Белингам, продължава своето възстановяване след операцията, която претърпя на рамото. Англичанинът се чувства все по-добре и не е далеч моментът, в който отново ще го видим в игра за „белия балет“.

Белингам се възползва отлично от паузата за националните отбори и реши да заведе ослепителната си приятелка Ашлин Кастро на поредната почивка.

Жълтите издание на Острова бързо разпространиха любопитни кадри на Ашлин и Джуд на луксозна яхта. От снимките обаче не става ясно къде почиват двамата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    2 0 Отговор
    На такива като тая съм се нагледал в Турция. Дайте голи снимки на Джуд!

    15:06 06.09.2025

  • 2 цербер

    0 0 Отговор
    ...операцията на рамото,която претърпя.

    15:11 06.09.2025

  • 3 док

    0 0 Отговор
    Що бе?В Турцията има много готини мадами.

    Коментиран от #4

    15:12 06.09.2025

  • 4 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "док":

    Че нали това казвам?

    15:13 06.09.2025

  • 5 попара

    2 0 Отговор
    Мъного селюфки ищат тия устнииии!

    15:17 06.09.2025

  • 8 От село

    0 0 Отговор
    Нас кво ни интересува

    15:33 06.09.2025

  • 10 Симо

    1 0 Отговор
    Плаж видях, камъни видях , устни видях, ама яхта??? Никъде не видях.

    15:54 06.09.2025

  • 11 Духалка тип кифла

    2 0 Отговор
    От много ползване се е съсипала

    16:07 06.09.2025

