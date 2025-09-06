Звездата на Реал Мадрид се възстановява с гаджето си на луксозна яхта

Звездата на Реал Мадрид – Джуд Белингам, продължава своето възстановяване след операцията, която претърпя на рамото. Англичанинът се чувства все по-добре и не е далеч моментът, в който отново ще го видим в игра за „белия балет“.
Белингам се възползва отлично от паузата за националните отбори и реши да заведе ослепителната си приятелка Ашлин Кастро на поредната почивка.
Жълтите издание на Острова бързо разпространиха любопитни кадри на Ашлин и Джуд на луксозна яхта. От снимките обаче не става ясно къде почиват двамата.
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
15:06 06.09.2025
2 цербер
15:11 06.09.2025
3 док
Коментиран от #4
15:12 06.09.2025
4 Димитър Иванков - Митко Талисмана
До коментар #3 от "док":Че нали това казвам?
15:13 06.09.2025
5 попара
15:17 06.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 От село
15:33 06.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Симо
15:54 06.09.2025
11 Духалка тип кифла
16:07 06.09.2025