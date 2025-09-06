България се класира на полуфинал на Европейското

България се класира за полуфиналите на Европейското първенство по еър бадминтон в Баку (Азербайджан).

Националите спечелиха последователно срещу Грузия с 60:45 и срещу Франция с 60:58. Тимът ни е в състав: Димитрия Попстойкова, Силвана Генкова-Пандърова, Михаела Чолакова, Мирослав Петров, Христо Пенчев и Александър Пешев.

В надпреварата с индивидуални и отборни срещи ще участват представители на девет държави: Азербайджан, България, Германия, Грузия, Гърция, Нидерландия, Хърватия, Франция и Турция.

Междувременно, българинът Патрик Димитров постигна победа и загуба на международния турнир по бадминтон за юноши до 19 години в Стшелце Ополско (Полша).

На старта Димитров надделя над представителя на домакините Михал Веславович с 21:17, 21:5 за 23 минути, след което отстъпи пред поставения под №3 в схемата Барош Пунко (Полша) със 17:21, 21:13, 11:21 в оспорван двубой, продължил 41 минути.