Бивша на Григор Димитров с горещи кадри от асансьора

Бившата половинка на Григор Димитров – Никол Шерцингер, отново прикова вниманието в социалните мрежи. Певицата сподели снимки от асансьор, в който позира по секси и елегантен начин, показвайки отличната си форма.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Страх Отна
22:03 06.09.2025
3 Ния
22:04 06.09.2025
4 застаряващи проститутки
22:08 06.09.2025
5 Евгени от Алфапласт
22:11 06.09.2025
6 барем писара без снимки от колекцийката
пазещ ги за себе си
22:15 06.09.2025
7 Само да питам
22:21 06.09.2025
8 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
22:26 06.09.2025
9 Ха, ха
22:26 06.09.2025
10 Смях
22:29 06.09.2025