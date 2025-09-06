Новини
Спорт »
Тенис »
Исторически български финал: Иван Иванов триумфира на US Open

Исторически български финал: Иван Иванов триумфира на US Open

6 Септември, 2025 19:33 980 5

  • иван иванов-
  • us open-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • александър василев

Надигра с 2:0 сета сънародника си Александър Василев

Исторически български финал: Иван Иванов триумфира на US Open - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов спечели историческия български финал при юношите на US Open, налагайки се с 2:0 сета над сънародника му Александър Василев. В първата част Иванов проби, след което Василев направи рибрейк, но в крайна сметка след 42 минути игра Иван Иванов приключи частта при 7:5. През втория сет пък амбицията на Иванов беше водеща пред тази на Василев и той затвори сета и мача при 6:3.

По този начин 16-годишният Иван Иванов спечели втори трофеи сред Големите шлемове - в Ню Йорк, както и на Уимбълдън, докато на Ролан Гарос в Париж приключи участието си на полуфиналите. Две години по-големият от него Василев обаче ясно заяви се заяви с играта си пред световната тенис сцена, след като елиминира изключително стойностни опоненти по пътя към финала на Флашинг Медоус.

ПЪРВИ СЕТ:

Мачът започна с убедителен сервис гейм на Василев, който спечели подаването си с помощта на силен начален удар. Иван Иванов отговори с гейм на нула и бързо изравни резултата.

Първата точка за пробив в срещата дойде в третия гейм и бе в полза на Иванов. Василев успя да я спаси с отличен бекхенд, но при втория брейкпойнт Иванов наложи надмощие и реализира пробив за аванс от 2:1 в първия сет.

В следващия гейм Иванов затвърди пробива си на 0 за 3:1. След пробива Иван Иванов продължи уверено и затвърди предимството си, като геймовете вървяха без загубена точка за сервиращия – 4:3 за варненеца. В осмия гейм Александър Василев стигна до първия си шанс за пробив в мача, но Иванов реагира хладнокръвно и отрази точката, запазвайки преднината си от два гейма в първия сет.

Драмата в първия сет се покачи в десетия гейм, когато Александър Василев стигна до два брейкпойнта и след удар в мрежата от Иванов успя да върне пробива за 5:5. Радостта му обаче беше кратка – водачът в схемата реагира мигновено, реализира нов пробив и поведе с 6:5, осигурявайки си шанс да сервира за спечелването на сета.

Световният №1 затвори сета от втория опит, но и този път това не се случи лесно. При 30/40 той отрази нова възможност за рибрейк, след което форхенд по късия диагонал му донесе сетбол, а той бе реализиран с aс.

ВТОРИ СЕТ:

До четвъртия гейм двамата тенисисти печелеха комфортно своите подавания и резултатът се изравни – 2:2 в началото на втората част. Иван Иванов продължи да задава по-сериозното темпо и във втория сет, като реализира пробив след дългите и оспорвани разигравания през първите четири гейма. 16-годишният талант показа зрялост и намери начин да наложи волята си в петия за 3:2.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна поздравява момчетата и им благодари за посещението на парка! 🇧🇬🔥

    19:46 06.09.2025

  • 2 Вале-каро

    8 0 Отговор
    Браво на момчетата.Слаб на Държавата.Къде е Българският посланик.Защо не е там, придружен от висши служители на САЩ.Къде бе Българското знаме.

    Коментиран от #3

    19:47 06.09.2025

  • 3 Вале-каро

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вале-каро":

    Имам чувството ,че някои се срамуват от Българският успех.Дано да не е заради Магнитски

    19:50 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    2 0 Отговор
    Успех и при големите и на него, и на Алекс!

    20:25 06.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ