Томас Тухел: Усещането да играеш с Андора е като да дъвчеш дъвка

Селекционерът на Англия Томас Тухел сравни предизвикателството да пречупиш отбор като Андора с "дъвченето на дъвка" и иска от своите възпитаници да покажат "повече ентусиазъм" отколкото в предишния двубой между двата състава през юни.

Тази вечер от 19 часа "Трите лъва" се изправят срещу футболното джудже - 174-о в ранглистата на ФИФА, на "Вила Парк" в Бирмингам, преди трудното гостуване на Сърбия във вторник.

"Не ми хареса победата ни с 1:0 през юни, до известна степен и аз имам вина за това, че не играхме по-сериозно и бързо. Улеснихме Андора в това да намалят темпото на игра. Усещането да пречупиш подобен нисък блок е подобно на това да дъвчеш дъвка, но като цяло трябва да играем с повече енергия и ентусиазъм. Сигурен съм, че ще бъде така на "Вила Парк"", коментира Тухел.

Англичаните са първи в група К на световните квалификации в зона Европа с пълен актив от 9 точки, като до момента не са допуснали и гол във вратата си.