Емил Ценов: Испанците не ги фаулирахме защото трудно ги стигахме

7 Септември, 2025 20:59 746 16

  • емил ценов-
  • испания-
  • грузия-
  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026-
  • българия-
  • национален отбор

Тежко е, че резултатите са такива, но за мен е радващо, че съм тук и се надявам да бъда викан и в следващите лагери и да помагам с каквото мога

Дефанзивният халф на националния отбор Емил Ценов бе разочарован от загубата с 0:3 от Грузия. Полузащитникът се върна и към мача с Испания, като призна, че на моменти националите ни трудно са успявали да догонят съперниците.

“Имаше очевидна разлика в класите, но мачът можеше да тръгне в друга посока, ако бяхме реализирали положението на Марин. В тази група трудно могат да се постигат някакви добри резултати. Опитваме се, но в крайна сметка трябва да пробваме да играе и печеливш футбол. С Испания беше трудно да ги стигаме, за да ги фаулираме. Тежко е, че резултатите са такива, но за мен е радващо, че съм тук и се надявам да бъда викан и в следващите лагери и да помагам с каквото мога”, каза Ценов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 1 Отговор
    то тва е някакво падение вече-не ги фаулирахме, щот не можем да ги стигнем...тоя от сепарето в дискотеката ли излиза?

    21:02 07.09.2025

  • 2 антрашпиц

    8 1 Отговор
    Емо,брато, едей помага,чеее,то туй помагане мечешка услуга.Кат немой едно нещо,по добре не се залавяй с него..

    21:05 07.09.2025

  • 3 Да,бе

    7 1 Отговор
    НаШте пак не разбрали,че турнирът не е за инвалиди...И те така,те.Отново

    21:07 07.09.2025

  • 4 Боши и Шико

    12 1 Отговор
    Радостното за ръководсвото на БФС е, че сегашните футболисти май-са по прости и от тях, което не е лсно, ама хич

    21:09 07.09.2025

  • 5 Василеску

    7 1 Отговор
    Играл съм футбол през 70-е и 80-е, когато в България се играеше футбол. И следваха 90-е, когато бяхме най-добри. Това попче е напълно измислено отнякъде. Не е проблемът, че не съм го увал, а че е пълан наможач в този спорт. Първите два гола са от него. При първия беше тотално неориентиран, нереагиращ, при втория покри засадата. Нахално е изобщо да говори. Потрес.

    Коментиран от #8

    21:12 07.09.2025

  • 6 антрашпиц

    8 0 Отговор
    Взе да ми става с ешно :"Имаше очевидна разлика в класите,но мачът можеше да тръгне в различна посока,ако бяхме реализирали положението на Марин".Абе мен,ти чуваш ли се изобщо?Ако изобщо бяхте имали късмета да вкарате,то тогава испанците щяха да ви вкарат ПОНЕ ШЕСТ!!!

    21:14 07.09.2025

  • 7 Сатана Z

    7 0 Отговор
    Как е попаднал Емил Ценов в отбора след като не може да тича за да спъне някой по терена?Моят тренер мина ги наблягаше на тактическите нарушения в средата на терена.Тоя къде е спал?

    21:16 07.09.2025

  • 8 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Василеску":

    Първият гол бе от номер 12 с брадата , дето даже не му знам името . Не можа да спре подадена му от 20 метра топка . Тя попадна в капитана им , който явно е голямата им звезда и той от шест , седем метра простреля Вуцов . А за вторият и третият наистина този имаше вина . Той и брадатият номер 12 покриха засадата , защото не се изтеглиха навреме .

    21:19 07.09.2025

  • 9 антрашпиц

    2 0 Отговор
    Стоя и си мисля.На времето имаше една песен: и да паднем,и да бием пак ще се напием ,или нещо подобно...Но според мен сега трябва да бъде:ясно е че ще паднем,ами поне да се напием...

    21:24 07.09.2025

  • 10 Щастливеца

    4 0 Отговор
    До тук ни доведе управлението на Борислав Михайлов и групичката около него, и сега продължение на същото от Георги Иванов. Гонзо няма нужните качества за поста който заема - добре е всички ясно да разберат това, отгоре на всичко тези около него са дори още по-посредствени. Така няма как да стане - ще копаем дъното ако нещо не се направи.

    21:28 07.09.2025

  • 11 Василеску

    1 0 Отговор
    До № 8 Горе солу - така. № 12 май се казвя Йонков - също измислен. Не са чак толкова виновни тези момчета - тичат нагоре надолу - неориентирани.Кой да ги ориентира и научи. Хора с по 60-70 думи в речника. И да си бил добър футболист, ако си илитерат, не можеш да си треньор и ръководител на федерация.

    Коментиран от #14

    21:32 07.09.2025

  • 12 Чичо Гошо

    3 0 Отговор
    Този отбор само за параолимпиада става.Там могат да покажат възможностите си.Толкоз.

    21:34 07.09.2025

  • 13 Лглжюх

    2 0 Отговор
    Стигнахме нивото на гибралтар и андора браво на тез момчета давайте...лихтенщайн е близо

    21:34 07.09.2025

  • 14 антрашпиц

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Василеску":

    Чакай чакай,в националния отбор на която и да е държава биват повикани най-добрите(или в добра форма),а не такива които сега търва да се учат каксе пресира овладява топка или нещо друго .Затова на националния треньор му се казва СЕЛЕКЦИОНЕР.

    21:36 07.09.2025

  • 15 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Защо всички във БФС от край време са свързани с Лесни,?
    Само велики приказки от други орбити.
    А резултатът очеваден.

    21:51 07.09.2025

  • 16 Гладен Канибал

    1 0 Отговор
    Ех, милите теленца. Като гледах мача разбрах едно! Бг националния отбор е за класиране у кланицата. И после за 🐕🐶 храна. Сигурно и псета ще получат газове от тях. Имат доста сланинки и алкохол, а и ходенето с певачки.
    Със сигурност месото им е с изтекъл срок на годност!
    Но ги бива да казват Мууууу! И да мучат на терена и да друсат сланинки.
    Един футболист трябва да е атлетичен и издръжлив. А нашите са на държавната хранилка и поилка.
    И те като онези 240 у парламента. Заплатаджии.

    21:53 07.09.2025

