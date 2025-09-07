Емил Ценов: Испанците не ги фаулирахме защото трудно ги стигахме

Дефанзивният халф на националния отбор Емил Ценов бе разочарован от загубата с 0:3 от Грузия. Полузащитникът се върна и към мача с Испания, като призна, че на моменти националите ни трудно са успявали да догонят съперниците.
“Имаше очевидна разлика в класите, но мачът можеше да тръгне в друга посока, ако бяхме реализирали положението на Марин. В тази група трудно могат да се постигат някакви добри резултати. Опитваме се, но в крайна сметка трябва да пробваме да играе и печеливш футбол. С Испания беше трудно да ги стигаме, за да ги фаулираме. Тежко е, че резултатите са такива, но за мен е радващо, че съм тук и се надявам да бъда викан и в следващите лагери и да помагам с каквото мога”, каза Ценов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:02 07.09.2025
2 антрашпиц
21:05 07.09.2025
3 Да,бе
21:07 07.09.2025
4 Боши и Шико
21:09 07.09.2025
5 Василеску
Коментиран от #8
21:12 07.09.2025
6 антрашпиц
21:14 07.09.2025
7 Сатана Z
21:16 07.09.2025
8 Помни
До коментар #5 от "Василеску":Първият гол бе от номер 12 с брадата , дето даже не му знам името . Не можа да спре подадена му от 20 метра топка . Тя попадна в капитана им , който явно е голямата им звезда и той от шест , седем метра простреля Вуцов . А за вторият и третият наистина този имаше вина . Той и брадатият номер 12 покриха засадата , защото не се изтеглиха навреме .
21:19 07.09.2025
9 антрашпиц
21:24 07.09.2025
10 Щастливеца
21:28 07.09.2025
11 Василеску
Коментиран от #14
21:32 07.09.2025
12 Чичо Гошо
21:34 07.09.2025
13 Лглжюх
21:34 07.09.2025
14 антрашпиц
До коментар #11 от "Василеску":Чакай чакай,в националния отбор на която и да е държава биват повикани най-добрите(или в добра форма),а не такива които сега търва да се учат каксе пресира овладява топка или нещо друго .Затова на националния треньор му се казва СЕЛЕКЦИОНЕР.
21:36 07.09.2025
15 Бай Ганьо
Само велики приказки от други орбити.
А резултатът очеваден.
21:51 07.09.2025
16 Гладен Канибал
Със сигурност месото им е с изтекъл срок на годност!
Но ги бива да казват Мууууу! И да мучат на терена и да друсат сланинки.
Един футболист трябва да е атлетичен и издръжлив. А нашите са на държавната хранилка и поилка.
И те като онези 240 у парламента. Заплатаджии.
21:53 07.09.2025