Испания разпиля Турция с 6:0

Европейският шампион Испания показа, че няма никаква конкуренция в група „Е“ от световните квалификации за Мондиал 2026 в зона „УЕФА“, след като разгроми Турция с 6:0 като гост. Над всички на терена беше Микел Мерино (22’, 45+1’, 56’), който заби хеттрик, докато Педри (6’, 62’) се отчете с два гола, а резервата Феран Торес (53’) добави един. Микел Оярсабал пък беше с най-много асистенции - три, докато Ламин Ямал допринесе с два голови паса. Така "Ла Фурия Роха" записа втори погром за няколко дни след успеха с 3:0 срещу България.

Това е най-тежката загуба на Турция на свой терен от 1984 година насам, когато южната ни съседка е разгромена с 0:8 от Англия. От друга страна, Испания записа втората си най-категорична победа като гост в световни квалификации след 8:0 над Лихтенщайн през 2017 година. През 2005-а пък тимът печели също с 6:0 срещу Сан Марино. Що се отнася до Мерино, той е едва вторият халф на иберийците с хеттрик за тях през последните 15 години, като другият такъв е Иско, който бележи три гола срещу Аржентина през 2018-а.

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела се довери на същите стартови 11 от победата с 3:2 над Грузия в Тбилиси. Това означава, че централният нападател отново беше Керем Актюркоглу, а около него действаха младите таланти Кенан Йълдъз и Арда Гюлер, както и Юнус Акгюн.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте също не предприе нито една промяна сред своите титуляри от убедителната победа в София. Така на върха на атаката отново беше поставен Оярсабал, на когото по двата фланга помагаха младите звезди Ямал и Нико Уилямс.

Още във втората минута капитанът на домакините Хакан Чалханоолу опита далечен шут, с който противниковият капитан Унай Симон успя да се справи. Още в петата минута дойде отговорът на гостите, като на Угурджан Чакър му се наложи да избие опасен изстрел на Уилямс в корнер. При последвалото му изпълнение вратарят спаси и шут на Педри. Само минута по-късно обаче халфът на Барселона направи нов опит да се разпише и този път успя да го направи с техничен удар точно пред наказателното поле.

Въпреки гола ранният натиск на европейския шампион не стихна и така в следващите минути първо Робин Льо Норман не успя де преодолее Чакър с удара си след корнер, а след това Ямал предприе изумителен рейд, но вратарят улови последвалия изстрел. В 21-вата минута домакините показаха зъби чрез удар в гредата на Актюркоглу, но така или иначе беше отсъдена много тънка засада. Само минута по-късно испанците сътвориха прекрасна атака и след многоходова комбинация Мерино удвои аванса им с хубав шут от отлична позиция.

Йълдъз се опита веднага да намали изоставането и с опасния си удар принуди Симон да избие топката в корнер. При последвалото му изпълнение гостите сътвориха светкавична контраатака, при която Ямал стреля от чиста позиция, но прати топката над вратата. Последва нов отразен шут на Йълдъз, но за пореден път беше отсъдена засада на домакините. При ответната атака Ямал изведе Уилямс сам срещу вратаря, но Чакър излезе и спря последвалия удар.

В 30-ата минута дойде и първият опит за гол на Гюлер, но той стигна само до корнер след рикошет. Малко след това Ямал направи поредния си голям пропуск в мача. В 36-ата минута Уилямс също не успя да направи преднината на своя тим още по-убедителна. Малко преди почивката именно крилото на Атлетик Билбао се контузи, което доведе до принудителната му смяна с Феран Торес. Въпреки това в добавеното време на първата част "Ла Фурия Роха" стигна до нов гол, след като Мерино за втори път беше точен, този път с шут по земя, но отново след асистенция на Оярсабал.

Втората част започна с удар по земя на Торес от удобна позиция, но Чакър успя да закове топката пред вратата. В 53-тата минута обаче нападателят беше безгрешен и се разписа с помощта на съотборниците си в Барселона Педри и Ямал, който се отчете с асистенцията. Домакините имаха претенции за фал в атака на Мерино, но голът остана.

В 57-ата минута именно халфът на Арсенал оформи своя хеттрик с невероятен изстрел от много голяма дистанция. Пет минути по-късно "Ла Фурия" отбеляза шестия си гол в двубоя. Тогава Оярсабал финтира противников играч и изведе със своя пас Педри, който с прецизен шут вкара второто си попадение за вечерта.

В следващите минути гостите най-после като че ли се успокоиха, а в 73-тата Ямал беше заменен от Алваро Мората, докато Родри също влезе в игра. В заключителните минути турците бяха по-дейни в атака, но нито една от техните атаки не завърши с почетен гол.

Така Испания е едноличен лидер с пълен актив от 6 точки след първите два кръга в групата. Турция пък се смъкна на третото място с 3 пункта, колкото вече има и втората Грузия, но със значително по-добра голова разлика. България пък остава на дъното без актив до момента. В следващия кръг на 11 октомври съставът на Де Ла Фуенте най-после е домакин срещу гостуващите грузинци, а турците ще имат визита на "лъвовете" в София.