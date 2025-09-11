Новини
Спорт »
Световен футбол »
Армения опитва да си върне най-голямата легенда

Армения опитва да си върне най-голямата легенда

11 Септември, 2025 18:30 564 0

  • армения-
  • егише меликян-
  • хенрик мхитарян-
  • интер-
  • национален отбор

36-годишният халф на Интер се отказа от националния тим през 2022 г., но продължава да е най-резултатният играч в историята на Армения с 21 гола в 95 мача

Армения опитва да си върне най-голямата легенда - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Армения Егише Меликян е решен да върне в националния отбор най-голямата звезда на страната Хенрих Мхитарян.

36-годишният халф на Интер се отказа от националния тим през 2022 г., но продължава да е най-резултатният играч в историята на Армения с 21 гола в 95 мача.

„Ще направя всичко възможно, за да върна Хенрик, каза Меликян пред арменски журналист.

"Често си говорим. Имам планове да разговаряме лично и ще пътувам до Италия заради това.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ