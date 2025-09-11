Армения опитва да си върне най-голямата легенда

Селекционерът на Армения Егише Меликян е решен да върне в националния отбор най-голямата звезда на страната Хенрих Мхитарян.
36-годишният халф на Интер се отказа от националния тим през 2022 г., но продължава да е най-резултатният играч в историята на Армения с 21 гола в 95 мача.
„Ще направя всичко възможно, за да върна Хенрик, каза Меликян пред арменски журналист.
"Често си говорим. Имам планове да разговаряме лично и ще пътувам до Италия заради това.“
