Макрон представи на Моди резултатите от работата на Зеленски и "коалицията на желаещите"
  Тема: Украйна

Макрон представи на Моди резултатите от работата на Зеленски и "коалицията на желаещите"

6 Септември, 2025 21:16 1 441 45

  • еманюел макрон-
  • нарендра моди-
  • франция-
  • индия-
  • украйна

Индия и Франция споделят желанието за справедлив и траен мир в Украйна

Макрон представи на Моди резултатите от работата на Зеленски и "коалицията на желаещите" - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди, по време на който той очерта резултатите от срещата на върха на „коалицията на желаещите“, проведена в Париж.

„Представих му резултатите от работата, която проведохме със Зеленски и нашите партньори от коалицията на желаещите в четвъртък в Париж“, написа Макрон в X.

Още новини от Украйна

Според него Индия и Франция „споделят желанието за справедлив и траен мир в Украйна“. „Въз основа на нашето приятелство и стратегическо партньорство ще продължим да проправяме пътя за мир заедно“, добави Макрон.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където, наред с други неща, беше планирано да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Точният брой на участниците е неизвестен, но по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че „коалицията“ вече има 30 държави-членки. Според официалния представител на германския кабинет Стефан Корнелиус, Германия е готова да разшири финансирането, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили в рамките на така наречените гаранции за сигурност за Украйна. Берлин, посочи той, ще вземе решение за участие в евентуална военна мисия в подходящ момент, след като бъдат изяснени рамковите условия.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Брахмапутра

    57 4 Отговор
    Това петле напълно е изкукуригало !!!

    21:20 06.09.2025

  • 4 Макроница

    49 2 Отговор
    Ще те ошамаря, внимавай в картинката!!!

    21:21 06.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Стенли

    58 3 Отговор
    Много ми е чудно като кажат коалицията на желаещите и какво желаят трета световна война,🤔

    21:24 06.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 КъРдавата Сю

    50 3 Отговор
    А, на Моди му дреме на килимявката 😂

    Коментиран от #35

    21:24 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фен

    36 3 Отговор
    Бе най-важно е дядо му да го одобри. На Макрон, дядо му.

    21:26 06.09.2025

  • 11 Ами

    38 0 Отговор
    Дали Моди го интересуват, резултатите от работата на Зеленски и коалицията на желаещите :)

    21:29 06.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 минувач

    30 2 Отговор
    Баба му на макарончо пак ще го пердаши , че върши глупости.Какъв Моди , какви пет лева , народът му иска да го сваля от власт , той тръгнал политиката да оправя .

    21:30 06.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българка

    25 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Изтриха го. Западната преса го написа, но нашите подложки са по католици от папата.

    Коментиран от #29, #41

    21:33 06.09.2025

  • 16 Влакът за Москва

    5 30 Отговор
    Тръгва от 10-ти последен коловоз. Путин потопи Русия. Който иска да е предан на Путин да заминава да спасява

    Коментиран от #21, #24

    21:33 06.09.2025

  • 17 Ъхъ ъхъ

    4 28 Отговор
    Дракон, Слон и Мечок – рамо до рамо, усмихнати за камерите, сякаш участват в детско парти, с?🐉🐘🐻
    Истината е друга: Индия и Китай са отколешни врагове, а „прегръдката“ е само театър. Китай експанзира влиянието си в Русия, а Делхи използва Москва за евтин петрол като „евтино момиче за ласки“, докато пази интересите си и се държи дистанцирано.
    Великото "обединение" на тримата е по-скоро шоу за медиите, отколкото реален съюз. Всеки играе собствената си игра, а Западът се смее на шаржове и драматични заглавия.

    21:35 06.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Блудницата УкраИна

    23 3 Отговор
    Мислех си, че само просячето 🤡
    прави хумористично шоу
    но се оказа, че са цял тандем 🤣🤣🤣
    Макарон, Фрау SS, кКалас.......

    21:36 06.09.2025

  • 21 оли ,

    26 0 Отговор

    До коментар #16 от "Влакът за Москва":

    Грабвай мешката и чемодана , вокзала и на х..............й ! Зеля има нужда от хора като теб !

    21:36 06.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🐘🐘🐘

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фен":

    Нужни са три кòла, за да се крепи една ограда“, каза председателят Си Дзинпин по време на тристранна среща с президентите на Русия Путин и на Монголия Хурелсух. Едно от важните мероприятия в хода на голямата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин.
    Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин. /СИ, Путин и Моди/

    21:37 06.09.2025

  • 24 Εβροмин ΔиΛи

    19 3 Отговор

    До коментар #16 от "Влакът за Москва":

    Не бери грижа за Русия,.
    кажи кво да правим с България,
    че с теЗ евроатлантически ценНости...

    21:43 06.09.2025

  • 25 Лео

    1 2 Отговор
    Всички сте в матрицата....

    21:45 06.09.2025

  • 26 Моди

    2 1 Отговор
    за колко купува руски петрол,че са му изгодни 60% мита ?

    21:47 06.09.2025

  • 27 Тука е станало

    2 11 Отговор
    Гласове 2. Митрофанова явно е отклонила паричния поток от Дачков насам.

    21:48 06.09.2025

  • 28 Силата на хардлайнерите

    2 16 Отговор
    И трите "велики" сили са най- известни с външните си тоалетни. В Русия честа гледка е да видите дървена тоалетна леко изкривена настрани като кулата в Пиза, но не толкова здрава, готова да се разколачи върху главата на клекналия вътре ползвател. В Индия може да видите, как отстрани на улицата хора с оголени диференциали съвсем спокойно се облекчават, зачистват леко ауспусите и продължават по пътя си. В китайските села и по малки градове, както и в гетата на по-големите ще видите оставени кафеви мини по градинките и тротоарите с нахвърляни около тях зацапани изрезки от тамошния еквивалент на вестник "Работническо дело".

    Коментиран от #31

    21:48 06.09.2025

  • 29 Боруна Лом

    12 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българка":

    ПУСНЕТЕ ГО ПАК НО РАЗДЕЛЯЙТЕ ДУМИТЕ, ЗАЩОТО ТРИЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ДУМИ!ЛЕКА ВЕЧЕР! ВЕН. СЕ..РЕ. МУС

    Коментиран от #32

    21:53 06.09.2025

  • 30 не може да бъде

    14 1 Отговор
    В последно време Главният галски петел кукуригаше много...но от кукуригането не излезе нищо ...един форумец беше писал че той е изкукуригал вече -основното е че се е изчерпал но има и друг подтекст/двусмислие напълно справедлив .. не разбирам защо го изтриха- коментарът не е обиден според мен просто чувството за хумор е различно!?? Не е ли вярно че символът на Франция е Галският петел!?Ако кажа че галския петел вече е малко оскубан това ще бъде ли обида!?

    Коментиран от #34, #44

    21:53 06.09.2025

  • 31 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Силата на хардлайнерите":

    Който гледа в л@йната не вижда небесата :)

    21:57 06.09.2025

  • 32 🐘🐘🐘

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Боруна Лом":

    Утре.
    Лека вечер!

    22:01 06.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дядо...

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    ...€.б€.ц. е вече френския символ:))

    22:06 06.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лао Дзъ

    1 13 Отговор
    Ще ви кажа защо съюзът между Русия, Китай и Индия е не просто невъзможен, а е пълен мит и блъф. Причините са много прости и очевадни. И трите държави освен че в дълги периоди от историята си са врагове- тайни или явни, са и с различна религия, и с различна раса. Имаме три държави, които абсолютно нищо не ги обединява, освен моментни икономически и политически интереси. Никакъв траен и мощен съюз между тях не е възможен по никакъв начин. И Русия се водеше голям приятел на Иран, но когато САЩ започнаха бомбардировките, се сви в ъгъла като наказан ученик на един крак. Същото стана и в Сирия. Така че тези три държави имат тайната цел да си унищожат една друга, а не да си помагат.

    Коментиран от #42

    22:09 06.09.2025

  • 37 Брахмапутра

    13 0 Отговор
    Петлета , прасета , всички на мезета .

    22:11 06.09.2025

  • 38 стоян георгиев

    9 2 Отговор
    Коалицията на лещите са само военни джуджета

    22:13 06.09.2025

  • 39 Русия,Китай и Индия в съюз с/у ЕС и НАТО

    7 1 Отговор
    Изкукуригалият петел пак е ошашавен също както на Парк де Пренс след гола на Костадинов!

    22:24 06.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хубаво

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българка":

    Хубаво че са го изтрили всичко трябва да бъде изтрито

    22:27 06.09.2025

  • 42 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Лао Дзъ":

    Съюзът между Русия, Китай и Индия е факт.
    Това, че Вие не разбирате какво ги обединява, си е Ваш проблем.
    Живеем в XXI век, съюзи на расова и религиозна основа не се правят.
    Съюзи се правят за други неща :)

    Коментиран от #45

    22:27 06.09.2025

  • 43 Котев

    0 1 Отговор
    Да твърдиш, че Запада е пътник означав, че първо нямаш грам понатие за това що е запада и че си тежък комплексар

    22:32 06.09.2025

  • 44 Галският петел

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    е толкова оскубан че по него няма пера....
    И това не е шега.

    22:33 06.09.2025

  • 45 Виж, че не си в час

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ами":

    Е ясно. Нека те поппаня, белким разбереш. Има Китайэи васали в това число не срагай Индия, тя няма да вледе в тпаен съюд с Кигай твърде много са проглтиворечиеята,прочети

    22:35 06.09.2025

