Макрон представи на Моди резултатите от работата на Зеленски и "коалицията на желаещите"

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди, по време на който той очерта резултатите от срещата на върха на „коалицията на желаещите“, проведена в Париж.

„Представих му резултатите от работата, която проведохме със Зеленски и нашите партньори от коалицията на желаещите в четвъртък в Париж“, написа Макрон в X.

Още новини от Украйна

Според него Индия и Франция „споделят желанието за справедлив и траен мир в Украйна“. „Въз основа на нашето приятелство и стратегическо партньорство ще продължим да проправяме пътя за мир заедно“, добави Макрон.

На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където, наред с други неща, беше планирано да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Точният брой на участниците е неизвестен, но по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че „коалицията“ вече има 30 държави-членки. Според официалния представител на германския кабинет Стефан Корнелиус, Германия е готова да разшири финансирането, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили в рамките на така наречените гаранции за сигурност за Украйна. Берлин, посочи той, ще вземе решение за участие в евентуална военна мисия в подходящ момент, след като бъдат изяснени рамковите условия.