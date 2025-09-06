Макрон представи на Моди резултатите от работата на Зеленски и "коалицията на желаещите"

Френският президент Еманюел Макрон проведе телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди, по време на който той очерта резултатите от срещата на върха на „коалицията на желаещите“, проведена в Париж.
„Представих му резултатите от работата, която проведохме със Зеленски и нашите партньори от коалицията на желаещите в четвъртък в Париж“, написа Макрон в X.
Според него Индия и Франция „споделят желанието за справедлив и траен мир в Украйна“. „Въз основа на нашето приятелство и стратегическо партньорство ще продължим да проправяме пътя за мир заедно“, добави Макрон.
На 4 септември в Париж се проведе среща на членовете на „коалицията на желаещите“, където, наред с други неща, беше планирано да се обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна. Точният брой на участниците е неизвестен, но по-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че „коалицията“ вече има 30 държави-членки. Според официалния представител на германския кабинет Стефан Корнелиус, Германия е готова да разшири финансирането, доставките на оръжие и обучението на украинските въоръжени сили в рамките на така наречените гаранции за сигурност за Украйна. Берлин, посочи той, ще вземе решение за участие в евентуална военна мисия в подходящ момент, след като бъдат изяснени рамковите условия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Брахмапутра
21:20 06.09.2025
4 Макроница
21:21 06.09.2025
6 Стенли
21:24 06.09.2025
8 КъРдавата Сю
Коментиран от #35
21:24 06.09.2025
10 Фен
21:26 06.09.2025
11 Ами
21:29 06.09.2025
13 минувач
21:30 06.09.2025
15 Българка
До коментар #12 от "Боруна Лом":Изтриха го. Западната преса го написа, но нашите подложки са по католици от папата.
Коментиран от #29, #41
21:33 06.09.2025
16 Влакът за Москва
Коментиран от #21, #24
21:33 06.09.2025
17 Ъхъ ъхъ
Истината е друга: Индия и Китай са отколешни врагове, а „прегръдката“ е само театър. Китай експанзира влиянието си в Русия, а Делхи използва Москва за евтин петрол като „евтино момиче за ласки“, докато пази интересите си и се държи дистанцирано.
Великото "обединение" на тримата е по-скоро шоу за медиите, отколкото реален съюз. Всеки играе собствената си игра, а Западът се смее на шаржове и драматични заглавия.
21:35 06.09.2025
20 Блудницата УкраИна
прави хумористично шоу
но се оказа, че са цял тандем 🤣🤣🤣
Макарон, Фрау SS, кКалас.......
21:36 06.09.2025
21 оли ,
До коментар #16 от "Влакът за Москва":Грабвай мешката и чемодана , вокзала и на х..............й ! Зеля има нужда от хора като теб !
21:36 06.09.2025
23 🐘🐘🐘
До коментар #14 от "Фен":Нужни са три кòла, за да се крепи една ограда“, каза председателят Си Дзинпин по време на тристранна среща с президентите на Русия Путин и на Монголия Хурелсух. Едно от важните мероприятия в хода на голямата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин.
Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин. /СИ, Путин и Моди/
21:37 06.09.2025
24 Εβροмин ΔиΛи
До коментар #16 от "Влакът за Москва":Не бери грижа за Русия,.
кажи кво да правим с България,
че с теЗ евроатлантически ценНости...
21:43 06.09.2025
25 Лео
21:45 06.09.2025
26 Моди
21:47 06.09.2025
27 Тука е станало
21:48 06.09.2025
28 Силата на хардлайнерите
Коментиран от #31
21:48 06.09.2025
29 Боруна Лом
До коментар #15 от "Българка":ПУСНЕТЕ ГО ПАК НО РАЗДЕЛЯЙТЕ ДУМИТЕ, ЗАЩОТО ТРИЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ДУМИ!ЛЕКА ВЕЧЕР! ВЕН. СЕ..РЕ. МУС
Коментиран от #32
21:53 06.09.2025
30 не може да бъде
Коментиран от #34, #44
21:53 06.09.2025
31 Ами
До коментар #28 от "Силата на хардлайнерите":Който гледа в л@йната не вижда небесата :)
21:57 06.09.2025
32 🐘🐘🐘
До коментар #29 от "Боруна Лом":Утре.
Лека вечер!
22:01 06.09.2025
34 Дядо...
До коментар #30 от "не може да бъде":...€.б€.ц. е вече френския символ:))
22:06 06.09.2025
36 Лао Дзъ
Коментиран от #42
22:09 06.09.2025
37 Брахмапутра
22:11 06.09.2025
38 стоян георгиев
22:13 06.09.2025
39 Русия,Китай и Индия в съюз с/у ЕС и НАТО
22:24 06.09.2025
41 Хубаво
До коментар #15 от "Българка":Хубаво че са го изтрили всичко трябва да бъде изтрито
22:27 06.09.2025
42 Ами
До коментар #36 от "Лао Дзъ":Съюзът между Русия, Китай и Индия е факт.
Това, че Вие не разбирате какво ги обединява, си е Ваш проблем.
Живеем в XXI век, съюзи на расова и религиозна основа не се правят.
Съюзи се правят за други неща :)
Коментиран от #45
22:27 06.09.2025
43 Котев
22:32 06.09.2025
44 Галският петел
До коментар #30 от "не може да бъде":е толкова оскубан че по него няма пера....
И това не е шега.
22:33 06.09.2025
45 Виж, че не си в час
До коментар #42 от "Ами":Е ясно. Нека те поппаня, белким разбереш. Има Китайэи васали в това число не срагай Индия, тя няма да вледе в тпаен съюд с Кигай твърде много са проглтиворечиеята,прочети
22:35 06.09.2025