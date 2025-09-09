Новини
Ивелин Попов напуснал заради промяна в отношението към него, опция е за Локо Сф

9 Септември, 2025 10:28 730 1

Очакваше се Попов да доиграе сезона на "Колежа", след което да продължи работа в клуба, но вече като спортен директор

Ивелин Попов напуснал заради промяна в отношението към него, опция е за Локо Сф - 1
Ивелин Попов вече не е футболист на Ботев Пловдив, обявиха от пловдивския клуб. Двете страни се разделят след проведени разговори, в които футболистът е изложил своите виждания и е пожелал да си тръгне.

"Труд" твърди, че бившият национал се почувствал засегнат от рязката промяна в отношението към него след тежките месеци през лятото, когато именно той бе водеща фигура в запазването на елитния статут на "канарчетата" и преговорите между Антон Зингаревич и настоящия благодетел Илиян Филипов.

Очакваше се Попов да доиграе сезона на "Колежа", след което да продължи работа в клуба, но вече като спортен директор. Това обаче няма да се случи, а трикратният футболист №1 на България може да се озове в Локомотив София. Подобна вероятност съществуваше след края на миналата кампания, когато той бе поканен от новия треньор на "железничарите" Станислав Генчев. В крайна сметка Попов остана лоялен на Ботев и започна кампанията със статут на капитан на тима.

Ако се стигне до преминаване в "Надежда", Ивелин Попов може да дебютира с "червено-черната" фланелка още срещу Левски през уикенда. Мачът е на стадион "Локомотив" на 14 септември.


  • 1 БФС

    3 1 Отговор
    Тоз БЕЗдарник място не си намери… айде пак в Левски

    10:32 09.09.2025

