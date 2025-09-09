Новини
Още 9 мача днес от световните квалификации в Европа

9 Септември, 2025 08:59 621 0

  • футбол-
  • квалификации за мондиал 2026-
  • мачове

Англия и Франция приковават вниманието

Още 9 мача днес от световните квалификации в Европа - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще се изиграят последните световни квалификации в Европа за месец септември. Програмата предлага двубои от четири различни групи.

В група D Франция приема Исландия от 21:45 часа, докато Азербайджан се изправя срещу Украйна.

Босна и Херцеговина е домакин на Австрия в група Н, а Кипър се изправя срещу Румъния. В група I Норвегия приема Молдова.

Най-интересно днес ще е в Белград, където Сърбия е домакин на Англия. Срещата е от група К. По същото време Албания приема Латвия.

Програма за мачовете от световните квалификации в зона „Европа“:

19:00 часа

Армения - Ирландия

Азербайджан - Украйна

21:45 часа

Норвегия - Молдова

Кипър - Румъния

Франция - Исландия

Унгария - Португалия

Сърбия - Англия

Албания - Латвия

Босна и Херцеговина - Австрия


