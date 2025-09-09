Още 9 мача днес от световните квалификации в Европа

Днес ще се изиграят последните световни квалификации в Европа за месец септември. Програмата предлага двубои от четири различни групи.
В група D Франция приема Исландия от 21:45 часа, докато Азербайджан се изправя срещу Украйна.
Босна и Херцеговина е домакин на Австрия в група Н, а Кипър се изправя срещу Румъния. В група I Норвегия приема Молдова.
Най-интересно днес ще е в Белград, където Сърбия е домакин на Англия. Срещата е от група К. По същото време Албания приема Латвия.
Програма за мачовете от световните квалификации в зона „Европа“:
19:00 часа
Армения - Ирландия
Азербайджан - Украйна
21:45 часа
Норвегия - Молдова
Кипър - Румъния
Франция - Исландия
Унгария - Португалия
Сърбия - Англия
Албания - Латвия
Босна и Херцеговина - Австрия
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА