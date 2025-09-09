Новини
Четирима българи на ринга на Световното по бокс днес

9 Септември, 2025 15:39 541 1

Програмата ще открие Хавиер Ибаниес

Четирима българи на ринга на Световното по бокс днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските национали ще се вкопчат в битка за нови победи днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Четирима наши представители ще се качат на ринга, за да поемат към четвъртфиналите.

Програмата ще открие Хавиер Ибаниес (55 кг). Около 16:45 часа третият от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу европейския шампион за мъже до 23 години от София – Патси Джойс (Ирландия).

Около 17:30ч. Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

В 20:15 часа бронзовата медалистка от световно първенство и многократна европейска шампионка Севда Асенова (48 кг) трябва да срещне местната надежда и №1 на Стария континент за девойки Алис Пъмфри.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще срещне турчина Самет Ерсой. Битката ще се проведе около полунощ.

Може да проследите срещите от Световното първенство в програмата на РИНГ и Voyo.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор
    Този на снимката е Българин от най-чист вид.

    16:27 09.09.2025

