Четирима българи на ринга на Световното по бокс днес

Българските национали ще се вкопчат в битка за нови победи днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Четирима наши представители ще се качат на ринга, за да поемат към четвъртфиналите.

Програмата ще открие Хавиер Ибаниес (55 кг) . Около 16:45 часа третият от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу европейския шампион за мъже до 23 години от София – Патси Джойс (Ирландия).

Около 17:30ч. Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

В 20:15 часа бронзовата медалистка от световно първенство и многократна европейска шампионка Севда Асенова (48 кг) трябва да срещне местната надежда и №1 на Стария континент за девойки Алис Пъмфри.

Програмата ще закрие Семион Болдирев (85 кг) . Третият в света при младежите ще срещне турчина Самет Ерсой. Битката ще се проведе около полунощ.

Може да проследите срещите от Световното първенство в програмата на РИНГ и Voyo.