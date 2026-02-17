Новини
Ед Шийрън празнува 35-ти рожден ден днес

17 Февруари, 2026

Вижте подробности от биографията на певеца

Ед Шийрън празнува 35-ти рожден ден днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ед Шийрън е британски певец, музикант и текстописец. Роден е na 17 февруари 1991 г. в Хебдън Бридж, Западен Йоркшър, и израства във Фремлингъм, Съфолк. През 2008 г. се премества в Лондон с цел развитие на музикална кариера. През 2011 г. Шийрън пуска независимо EP „No. 5 Collaborations Project“, което магнетизира вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс. Следва договор с Asulym Records. Неговият дебютен албум „+“ включва синглите The A Team и Lego House и получава сертификат за петкратен платинен албум в Обединеното кралство, пише petel.bg.

През 2012 г. Шийрън е почетен с две награди Брит за „Най-добър мъжки солов творец“ и за „Пробив в британската музика“. The A Team получава награда Айвър Новело за „Най-добра музикална и лирическа песен“. През 2014 г. става „Най-добър нов творец“ на 56-ите награди Грами.

Популярността на Шийрън в чужбина се натрупва от 2012 г. нататък. В САЩ взима участие в четвъртия студиен албум на Тейлър Суифт – Red – и пише песни за Уан Дайрекшън. The A Team е номинирана за „Песен на годината“ на церемонията по връчване на наградите Грами през 2013 година, и изпълнява песента там в дует с Елтън Джон. Голяма част от 2013 година посвещава на турнета в Северна Америка, както и като подгряващ музикант за The Red Tour на Суифт.

През есента на 2013 г. прави три тотално разпродадени представления в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк, където е хедлайнер. Неговият втори студиен албум носи името „x“ (чете се като английската дума multiply, т.е. „умножено“), който на 23 юни 2014 г. става достояние на пазара. Той достига номер 1 в Класацията на британските албуми, както и в Билборд 200 в САЩ.

През 2015 г. „x“ получава награда Брит за „Най-добър британски албум на годината“ и е номиниран за Албум на годината на 57-ите ежегодишни награди Грами. Като част от световното турне, с което популяризира „x“, Шийрън свири на три концерта в лондонския стадион Уембли през юли 2015 г., като това са най-солидните му самостоятелни представления в музикалната му кариера.

Песента „Make It Rain“ (в превод – „Нека вали“) на Шийрън, кавър на Фой Ванс, е финална в сериала Синовете на анархията (Sons of Anarchy; 2008 – 2014).

През август 2020 се ражда дъщеря му – Лира Антарктика Сийборн Шийрън.


  • 1 Да е жив и здрав!

    4 9 Отговор
    Готино хлапе е!
    Пример, че дори и на дъното да си, никога не трябва да се предаваш

    Коментиран от #10

    08:45 17.02.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бушприт

    2 8 Отговор
    Да е жив и здрав човекът!

    08:46 17.02.2025

  • 4 глоги

    7 0 Отговор
    Роден е na 17 февруари.....Роден е НА 17-ти февруари.

    08:49 17.02.2025

  • 5 немо

    15 2 Отговор
    Силно надценен певец

    08:57 17.02.2025

  • 6 Здрасти

    11 0 Отговор
    И ко?

    09:02 17.02.2025

  • 7 влък

    2 0 Отговор
    Една лира в Арктика.

    09:13 17.02.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Име

    10 1 Отговор
    Да е жив и здрав! Ама е крайно време да спре да ни залива с тази чалга!

    10:31 17.02.2025

  • 10 Име

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да е жив и здрав!":

    Вие още ли се връзвате на "Приказките под шипковия храст"?

    10:32 17.02.2025

  • 11 О, неее

    9 1 Отговор
    Този да е водолей ли? Гадост! Видяхте ли формата на пръста му? Точно такива урове не харесвам 😀 Противен тип.

    10:44 17.02.2025

  • 12 Готин Джендър

    2 0 Отговор
    Този е толкова антисекси, че ако беше единственият останал мъж, моментално обръщам резбата към жени.

    02:58 17.02.2026