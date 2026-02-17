Ед Шийрън празнува 35-ти рожден ден днес

Ед Шийрън е британски певец, музикант и текстописец. Роден е na 17 февруари 1991 г. в Хебдън Бридж, Западен Йоркшър, и израства във Фремлингъм, Съфолк. През 2008 г. се премества в Лондон с цел развитие на музикална кариера. През 2011 г. Шийрън пуска независимо EP „No. 5 Collaborations Project“, което магнетизира вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс. Следва договор с Asulym Records. Неговият дебютен албум „+“ включва синглите The A Team и Lego House и получава сертификат за петкратен платинен албум в Обединеното кралство, пише petel.bg.

През 2012 г. Шийрън е почетен с две награди Брит за „Най-добър мъжки солов творец“ и за „Пробив в британската музика“. The A Team получава награда Айвър Новело за „Най-добра музикална и лирическа песен“. През 2014 г. става „Най-добър нов творец“ на 56-ите награди Грами.

Популярността на Шийрън в чужбина се натрупва от 2012 г. нататък. В САЩ взима участие в четвъртия студиен албум на Тейлър Суифт – Red – и пише песни за Уан Дайрекшън. The A Team е номинирана за „Песен на годината“ на церемонията по връчване на наградите Грами през 2013 година, и изпълнява песента там в дует с Елтън Джон. Голяма част от 2013 година посвещава на турнета в Северна Америка, както и като подгряващ музикант за The Red Tour на Суифт.

През есента на 2013 г. прави три тотално разпродадени представления в Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк, където е хедлайнер. Неговият втори студиен албум носи името „x“ (чете се като английската дума multiply, т.е. „умножено“), който на 23 юни 2014 г. става достояние на пазара. Той достига номер 1 в Класацията на британските албуми, както и в Билборд 200 в САЩ.

През 2015 г. „x“ получава награда Брит за „Най-добър британски албум на годината“ и е номиниран за Албум на годината на 57-ите ежегодишни награди Грами. Като част от световното турне, с което популяризира „x“, Шийрън свири на три концерта в лондонския стадион Уембли през юли 2015 г., като това са най-солидните му самостоятелни представления в музикалната му кариера.

Песента „Make It Rain“ (в превод – „Нека вали“) на Шийрън, кавър на Фой Ванс, е финална в сериала Синовете на анархията (Sons of Anarchy; 2008 – 2014).

През август 2020 се ражда дъщеря му – Лира Антарктика Сийборн Шийрън.