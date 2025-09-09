Новини
Реал Мадрид отново ще пропусне церемонията по връчването на "Златната топка"

9 Септември, 2025 22:42 497 0

Основните фаворити за отличието тази година са Ламин Ямал и Усман Дембеле

Реал Мадрид отново ще пропусне церемонията по връчването на "Златната топка" - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид за втора поредна година ще бойкотира престижната церемония по връчването на "Златната топка", съобщава испанското издание "Марка", цитирано от известния журналист Фабрицио Романо. Решението на "белия балет" идва на фона на очакванията, че нито един от техните футболисти няма да бъде отличен с най-голямата индивидуална награда във футбола.

Миналата година трофеят отиде при Родри от Манчестър Сити, а в лагера на мадридчани още тогава бяха убедени, че Винисиус Жуниор няма шанс да спечели. В резултат на това клубът демонстративно отказа да изпрати свои представители на събитието.

И тази година ситуацията се повтаря. Въпреки опитите на френска делегация да изглади отношенията между Реал Мадрид и организаторите на "Златната топка", разговорите не доведоха до положителен резултат. Така, ръководството на испанския гранд е взело категоричното решение да не присъства на церемонията в Париж през следващия месец.

Междувременно, сред основните фаворити за отличието тази година се открояват Ламин Ямал и Усман Дембеле.

Пари Сен Жермен поставя рекорд с цели девет свои играчи сред номинираните – Джанлуиджи Донарума, Витиня, Фабиан Руис, Дезире Дуе, Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Жоао Невеш, Нуно Мендеш и самият Дембеле.


