Уанда Нара пак взриви мрежата: „Направи ми дете“ – една и съща молба от Лопес и Икарди

10 Септември, 2025 18:06 1 068 5

Аржентинската дива призна най-интригуващите моменти от връзките си с двамата футболисти

Уанда Нара пак взриви мрежата: „Направи ми дете“ – една и съща молба от Лопес и Икарди - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Уанда Нара отново попадна в центъра на светлините с признания за най-интимните епизоди от живота си. В интервю тя разкри, че и бившият ѝ съпруг Макси Лопес, и по-късно Мауро Икарди са ѝ отправяли почти идентична молба в моментите на раздяла – единият с „Хайде да направим момиче“, другият с „Хайде да направим бебе“.

„Не знам как да затварям глави в живота си, винаги ми е трудно да сложа точка“, призна Нара, намеквайки за сложните емоционални връзки, които я държат в плен на миналото.

С тези откровения аржентинската красавица отново затвърди репутацията си на една от най-обсъжданите и провокативни фигури в света на футбола и шоубизнеса.




  • 1 ахъмм

    2 0 Отговор
    Нацвъкай се а после плащай цял живот.

    18:08 10.09.2025

  • 2 гост

    2 1 Отговор
    Спортната рубрика на "факти" дава голямо поле за изява на шампионките в дисциплината "креватна гимнастика".

    Коментиран от #3

    18:10 10.09.2025

  • 3 Грета Тунберг

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    С мек уред креватна гимнастика не се играе, скъпи.

    18:13 10.09.2025

  • 4 Така е

    0 0 Отговор
    Кога си вдигала бълдърите на нара вместо да...гълташ...

    19:03 10.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Риба, наречена Уанда...

    19:16 10.09.2025

