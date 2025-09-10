Уанда Нара пак взриви мрежата: „Направи ми дете“ – една и съща молба от Лопес и Икарди

Уанда Нара отново попадна в центъра на светлините с признания за най-интимните епизоди от живота си. В интервю тя разкри, че и бившият ѝ съпруг Макси Лопес, и по-късно Мауро Икарди са ѝ отправяли почти идентична молба в моментите на раздяла – единият с „Хайде да направим момиче“, другият с „Хайде да направим бебе“.
„Не знам как да затварям глави в живота си, винаги ми е трудно да сложа точка“, призна Нара, намеквайки за сложните емоционални връзки, които я държат в плен на миналото.
С тези откровения аржентинската красавица отново затвърди репутацията си на една от най-обсъжданите и провокативни фигури в света на футбола и шоубизнеса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахъмм
18:08 10.09.2025
2 гост
Коментиран от #3
18:10 10.09.2025
3 Грета Тунберг
До коментар #2 от "гост":С мек уред креватна гимнастика не се играе, скъпи.
18:13 10.09.2025
4 Така е
19:03 10.09.2025
5 Данко Харсъзина
19:16 10.09.2025