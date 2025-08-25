Новини
Спорт »
Други спортове »
Бившата съпруга на Мауро Икарди отново показа прелести

Бившата съпруга на Мауро Икарди отново показа прелести

25 Август, 2025 23:18 597 2

  • уанда нара -
  • феновете-
  • социалните мрежи -
  • секси -
  • снимки-
  • дадености-
  • бившата-
  • съпруга -
  • галатасарай -
  • мауро икарди

Уанда Нара не пропуска възможност да зарадва феновете си

Бившата съпруга на Мауро Икарди отново показа прелести - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Аржентинската красавица Уанда Нара не пропуска удобно място, за да зарадва феновете си в социалните мрежи със секси снимки, в които да демонстрира своите природни дадености

Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди потегли към поредната си ваканция и сподели гореща снимка от самолета.

Блондинката показа пищното си деколте от Лос Анджелис, а сторито ѝ в Инстаграм със сигурност е получило доста лайкове от нейните над 17 милиона последователи.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    1 2 Отговор
    А Наша Маша - когда ?

    23:27 25.08.2025

  • 2 ГАААДНОДЕБЕЕЕЕЛО ПРАСЕЕЕ

    0 0 Отговор
    И ДЪРТООО ГОВЕДО....

    23:41 25.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ