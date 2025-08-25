Бившата съпруга на Мауро Икарди отново показа прелести

Аржентинската красавица Уанда Нара не пропуска удобно място, за да зарадва феновете си в социалните мрежи със секси снимки, в които да демонстрира своите природни дадености
Бившата съпруга на футболиста на Галатасарай Мауро Икарди потегли към поредната си ваканция и сподели гореща снимка от самолета.
Блондинката показа пищното си деколте от Лос Анджелис, а сторито ѝ в Инстаграм със сигурност е получило доста лайкове от нейните над 17 милиона последователи.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
23:27 25.08.2025
2 ГАААДНОДЕБЕЕЕЕЛО ПРАСЕЕЕ
23:41 25.08.2025