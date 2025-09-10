Новини
Програма на българското участие на световното първенство по борба

10 Септември, 2025 20:47 268 1

Шампионатът започва на 13 септември

Програма на българското участие на световното първенство по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Програма на българското участие на световното първенство по борба в Загреб, което е от 13 до 21 септември.

Часовете са в българско време.


Петък, 12 септември
15 ч – жребий, FS

Събота, 13 септември
11,30 ч квалификации, FS Михаил Георгиев (70), Ален Хубулов (125) ,както и 61-86 кг
19,00 ч откриване
20,00 ч полуфинали

Неделя,14 септември
11,30 ч – репешажи; eлиминации,FS Ивайло Тисов (57), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), както и 79 кг
15,00 ч – жребий, жени
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали

Понеделник, 15 септември
11,30 ч – репешажи; елиминации: FS Ахмед Магамаев (97) и 65 кг, W 55-59 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Вторник, 16 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W Ванеса Георгиева (76), както и 50-57-65 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Сряда, 17 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), както и 53-72 кг
14,30 ч – жребий, класически стил
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Четвъртък, 18 септември:
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Стоян Кубатов (77), както и 55-82-130 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Петък, 19 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации:GR Дейвид Димитров (72), както и 60-72-97 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали


Събота, 20 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Николай Вичев (63), Даниел Александров (87), както и 67 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали

Неделя, 21 септември
17,30 ч – репешажи
19,00 ч - финали


  • 1 станкъ

    0 0 Отговор
    трябва да бъде съдена !

    20:48 10.09.2025

