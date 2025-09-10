Програма на българското участие на световното първенство по борба в Загреб, което е от 13 до 21 септември.

Часовете са в българско време.



Петък, 12 септември

15 ч – жребий, FS



Събота, 13 септември

11,30 ч квалификации, FS Михаил Георгиев (70), Ален Хубулов (125) ,както и 61-86 кг

19,00 ч откриване

20,00 ч полуфинали



Неделя,14 септември

11,30 ч – репешажи; eлиминации,FS Ивайло Тисов (57), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), както и 79 кг

15,00 ч – жребий, жени

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали

Понеделник, 15 септември

11,30 ч – репешажи; елиминации: FS Ахмед Магамаев (97) и 65 кг, W 55-59 кг

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Вторник, 16 септември

11,30 ч – репешажи, елиминации: W Ванеса Георгиева (76), както и 50-57-65 кг

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Сряда, 17 септември

11,30 ч – репешажи, елиминации: W Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), както и 53-72 кг

14,30 ч – жребий, класически стил

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Четвъртък, 18 септември:

11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Стоян Кубатов (77), както и 55-82-130 кг

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Петък, 19 септември

11,30 ч – репешажи, елиминации:GR Дейвид Димитров (72), както и 60-72-97 кг

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Събота, 20 септември

11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Николай Вичев (63), Даниел Александров (87), както и 67 кг

17,30 ч – полуфинали

19,00 ч – финали



Неделя, 21 септември

17,30 ч – репешажи

19,00 ч - финали