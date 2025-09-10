Програма на българското участие на световното първенство по борба в Загреб, което е от 13 до 21 септември.
Часовете са в българско време.
Петък, 12 септември
15 ч – жребий, FS
Събота, 13 септември
11,30 ч квалификации, FS Михаил Георгиев (70), Ален Хубулов (125) ,както и 61-86 кг
19,00 ч откриване
20,00 ч полуфинали
Неделя,14 септември
11,30 ч – репешажи; eлиминации,FS Ивайло Тисов (57), Рамазан Рамазанов (74), Ахмед Батаев (92), както и 79 кг
15,00 ч – жребий, жени
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Понеделник, 15 септември
11,30 ч – репешажи; елиминации: FS Ахмед Магамаев (97) и 65 кг, W 55-59 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Вторник, 16 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W Ванеса Георгиева (76), както и 50-57-65 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Сряда, 17 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: W Биляна Дудова (62), Юлияна Янева (68), както и 53-72 кг
14,30 ч – жребий, класически стил
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Четвъртък, 18 септември:
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Стоян Кубатов (77), както и 55-82-130 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Петък, 19 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации:GR Дейвид Димитров (72), както и 60-72-97 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Събота, 20 септември
11,30 ч – репешажи, елиминации: GR Николай Вичев (63), Даниел Александров (87), както и 67 кг
17,30 ч – полуфинали
19,00 ч – финали
Неделя, 21 септември
17,30 ч – репешажи
19,00 ч - финали
