Португалският футбол разтърсен от мащабна измама с възрастта на играчи

11 Септември, 2025 08:47 872 2

В центъра на бурята се оказа бившият играч на Бенфика – Алмара Джаби

Португалският футбол разтърсен от мащабна измама с възрастта на играчи - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Португалският футболен свят е разтърсен от нов скандал, след като разследване на изданието Público разкри шокиращи подробности за манипулиране на възрастта на млади таланти. В центъра на бурята се оказа бившият играч на Бенфика – Алмара Джаби, който години наред е подвеждал клубове и институции относно истинската си възраст, съобщава Onefootball.

Всичко започва през 2019 година, когато Джаби пристига в Португалия от Гвинея-Бисау. Официалните документи сочат, че той е едва на 12 години, но реалността е съвсем различна – футболистът всъщност е бил на 18. Благодарение на тази измама, полузащитникът успява да се промъкне в юношеските формации на Спортинг, Брага, а впоследствие – чрез агента Катио Балде – и в Оливайш е Москевидe. Само четири дни по-късно Джаби вече тренира в престижната академия на Бенфика в Сейшал.

Разследването проследява корените на измамата чак до 2005 година, когато Джаби е регистриран като „Алмара Вириато“ с дата на раждане 28 септември 2000 г. През 2017 г. обаче настъпват ключови промени – фамилията е сменена на Джаби, бащиното име става Мамаду Джаби, а рождената дата мистериозно се „подмладява“ с шест години – 28 септември 2006 г. Именно с този фалшив документ футболистът получава трансфер в Португалия и по-късно – португалско гражданство през 2021 г.

В периода 2020–2023 г. Алмара Джаби носи екипа на Бенфика в отборите до 15, 17 и 19 години, като официално се води между 13 и 16-годишен. В действителност обаче той е бил с цели шест години по-възрастен от съотборниците си, което му дава нечестно предимство на терена.

След края на престоя си в Бенфика през сезон 2023/24, Джаби преминава в датския Мидтиланд, откъдето е отдаден под наем в Мафра. Случаят му обаче повдига сериозни въпроси относно контрола и прозрачността при регистрацията на млади футболисти.

Разкритията на Público показват, че подобни измами не са единични случаи. Липсата на строг контрол при регистрациите позволява на множество играчи да се възползват от фалшиви документи и да играят в по-ниски възрастови групи. Подобни съмнения се появиха и в Германия, където младата звезда на Борусия Дортмунд Юсуфа Мукоко също е обвиняван, че е с четири години по-възрастен от официално обявеното.

Този скандал хвърля сянка върху доверието във футболните институции и подчертава необходимостта от по-строги проверки и прозрачност при регистрацията на млади таланти. Футболната общност очаква спешни мерки, за да се предотвратят подобни злоупотреби в бъдеще.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Подобни новини


