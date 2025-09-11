Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хакан Чалханоглу на крачка от завръщане в Турция

Хакан Чалханоглу на крачка от завръщане в Турция

11 Септември, 2025 10:00 538 4

  • галатасарай-
  • трансфер-
  • зимния прозорец-
  • интер -
  • хакан чалханоглу

Галатасарай се прицели в звездата на Интер

Хакан Чалханоглу на крачка от завръщане в Турция - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Галатасарай е напът да осъществи впечатляващ трансфер през зимния прозорец, като се прицели в звездата на Интер и турския национален отбор - Хакан Чалханоглу, съобщават испанските медии. Според източници, близки до преговорите, ръководството на "жълто-червените" е положило сериозни усилия да привлече 31-годишния плеймейкър още през лятото, но сделката е била отложена за началото на следващата година.

Очаква се Галатасарай да извади около 10 милиона евро, за да си осигури услугите на опитния полузащитник.

Чалханоглу, който носи екипа на Интер от 2021 година насам, се превърна в ключова фигура за "нерадзурите". През изминалия сезон той изигра впечатляващите 47 срещи във всички турнири, като реализира 11 попадения и подаде за още 8 гола – статистика, която подчертава неговата незаменима роля в средата на терена.

В случай че трансферът се осъществи, Чалханоглу ще се завърне в родината си след успешен престой в Серия А, а Галатасарай ще подсили състава си с един от най-талантливите турски футболисти на своето поколение.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 0 Отговор
    До Ангел Лазаров , този играч никога не е играл в Турция . Моля да си коригирате новината без заблуди или си проверявайте преди да публикувате

    Коментиран от #2, #3

    10:06 11.09.2025

  • 2 Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Няма значение, важното е да има писано...

    10:09 11.09.2025

  • 3 Ъхъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Национал и капитан на Турция.

    10:09 11.09.2025

  • 4 Тифозо

    1 1 Отговор
    Да хваща дилижанса за Истанбул!Ако трябва от Интер да им го занесат на гръб.Идоло нероблу,пфу!Този,ако беше футболист,от Милан нямаше да го оставят без пари да отиде в Интер...

    10:13 11.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ