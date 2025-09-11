Хакан Чалханоглу на крачка от завръщане в Турция

Галатасарай е напът да осъществи впечатляващ трансфер през зимния прозорец, като се прицели в звездата на Интер и турския национален отбор - Хакан Чалханоглу, съобщават испанските медии. Според източници, близки до преговорите, ръководството на "жълто-червените" е положило сериозни усилия да привлече 31-годишния плеймейкър още през лятото, но сделката е била отложена за началото на следващата година.

Очаква се Галатасарай да извади около 10 милиона евро, за да си осигури услугите на опитния полузащитник.

Чалханоглу, който носи екипа на Интер от 2021 година насам, се превърна в ключова фигура за "нерадзурите". През изминалия сезон той изигра впечатляващите 47 срещи във всички турнири, като реализира 11 попадения и подаде за още 8 гола – статистика, която подчертава неговата незаменима роля в средата на терена.

В случай че трансферът се осъществи, Чалханоглу ще се завърне в родината си след успешен престой в Серия А, а Галатасарай ще подсили състава си с един от най-талантливите турски футболисти на своето поколение.