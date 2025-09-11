Новини
Световен шампион слага край на бляскавата си футболна кариера

11 Септември, 2025 11:26 431 1

  • стив манданда-
  • прекратяване на кариерата-
  • световен шампион-
  • франция-
  • олимпик марсилия-
  • рен-
  • футбол-
  • рекорд-
  • вратар-
  • новини

Стив Манданда официално обяви решението си

Световен шампион слага край на бляскавата си футболна кариера - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Френският вратар Стив Манданда официално обяви, че слага край на дългогодишната си професионална кариера. 40-годишният страж, който остави незаличима следа както във френския, така и в световния футбол, сподели решението си в откровено интервю за престижното издание „Екип“.

„Това не беше лесен избор. Дълго обмислях бъдещето си, защото получих множество примамливи предложения, но в крайна сметка реших да кажа ‘стоп’. Време е да затворя тази глава от живота си“, разкри Манданда, който винаги е бил пример за професионализъм и отдаденост на терена.

Последният клуб, в който опитният вратар пази, бе Рен. Договорът му с бретонския тим изтече в края на изминалия сезон, с което бе сложена точка на още една успешна страница в неговата богата кариера.

Истинска икона за Олимпик Марсилия, Манданда държи рекорда за най-много изиграни мачове с екипа на „финикийците“ – впечатляващите 613 срещи. Освен това, той бе и капитан на отбора, вдъхновявайки съотборниците си с лидерските си качества и хладнокръвие под напрежение.

На международната сцена Стив Манданда е част от златното поколение на Франция, което триумфира на Мондиал 2018. С екипа на „петлите“ той записва 35 двубоя, а сега се нарежда до имената на Блез Матюиди, Адил Рами и Рафаел Варан – други световни шампиони, които вече са окачили бутонките.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    0 0 Отговор
    Смятай каква звезда е като за пръв път го чувам.
    Голяма звезда в бил ... вериятно е бил трети вратар и не померисал излезнал на терена на мондиала.

    11:42 11.09.2025

