Кирил Котев: Тунчев е вариант за селекционер на България

Техническият директор на футболната централа Кирил Котев потвърди новината на Gong.bg, че треньорът на Арда Александър Тунчев е вариант за нов национален селекционер. В началото на седмицата Илиан Илиев оваканти поста, за което отново нашата медия информира първо.

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, обяви Котев пред БГНЕС.

На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, той отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

Сред останалите варианти са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.