Кирил Котев: Тунчев е вариант за селекционер на България

11 Септември, 2025 19:28 392 3

Сред останалите варианти са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Техническият директор на футболната централа Кирил Котев потвърди новината на Gong.bg, че треньорът на Арда Александър Тунчев е вариант за нов национален селекционер. В началото на седмицата Илиан Илиев оваканти поста, за което отново нашата медия информира първо.

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, обяви Котев пред БГНЕС.

На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, той отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

Сред останалите варианти са Димитър Димитров-Херо и Александър Димитров.


  • 1 Абе

    1 0 Отговор
    Ако и Мауринийо да докарат да докарат, все тая. Тия нашите са куци коне. Те топката не могат да спрат...

    19:37 11.09.2025

  • 2 РЕалисто

    2 0 Отговор
    ми да го сложат и да видим с колко ще паднем от Турция и другите, поне с по 5-6 парцала ............

    19:39 11.09.2025

  • 3 Фенка

    1 0 Отговор
    добро момче е, ама като трньор нищо не е постигнал ............

    19:41 11.09.2025

