Мбапе: Ако нямах страстта, футболът отдавна щеше да ме е отвратил

11 Септември, 2025 19:59 269 0

  • килиан мбапе-
  • франция-
  • футбол

Мбапе: Ако нямах страстта, футболът отдавна щеше да ме е отвратил - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на националния отбор на Франция по футбол Килиан Мбапе заяви, че топ спортистите все още се страхуват да говорят свободно за менталното си здраве, защото се страхуват, че ще бъдат съдени, като добави, че страстта му към играта поддържа интереса му към футбола. Нападателят разкри това в интервю за спортния ежедневник "Екип".

"Проблемът е, че хората се борят с това. Не се очаква ние да показваме слабости", каза Мбапе, запитан за състоянието на четирикратния победител на Обиколката на Франция Тадей Погачар, който призна, че е имал моменти на депресия по време на състезание.

"Ако беше казал това на старта, щеше да бъде разкъсан. Но когато печелиш, си почти недосегаем. Ако загубиш мач и си признаеш, че си изморен, хората ще кажат, че това е така, защото си играл лошо. Дори и да си се чувствал и преди така", споделя голмайсторът на Реал Мадрид.

"Никога не съм искал да приема провала и затова нямам нищо против, ако хората ме упрекват за това. Аз съм много строг със себе си, повече от повечето хора, така че нямам проблем с това", добави той.
Мбапе изтъкна и тънката линия между обществените очаквания и личните емоции. "Вкъщи мога да признае или ако контекстът е подходящ. Ако спечеля световната титла, може да дойдете три дни по-късно и да ме попитате. Но след загуба? Хората няма да го приемат", смята французинът.

"Честно казано, ако нямах тази страст, футболист щеше да ме е отвратил много отдавна", не крие Мбапе.

Интервюто засяга кариерата му през Пари Сен Жермен и Реал Мадрид, но нападателят настоява, че най-трудните битки често са вътрешни.

"Нямаш право да падаш, да бъркаш. Но затова хората те ценят високо - защото си устойчив и винаги искаш да печелиш", сигурен е Килиан Мбапе.


