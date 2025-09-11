Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Енрике претърпя успешна операция

11 Септември, 2025 18:00 452 0

  • луис енрике-
  • псж-
  • футбол-
  • операция

Миналият петък треньорът на ПСЖ получи фрактура на ключицата, след като е претърпял инцидент, докато е карал колело в своята родина

Луис Енрике претърпя успешна операция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике е преминал успешна операция в Испания, съобщава AS.

Както е известно, миналия петък Енрике получи фрактура на ключицата, след като е претърпял инцидент, докато е карал колело в своята родина. Така той пропусна вчерашната тренировка на тима, която беше първа след края на паузата заради националните отбори. Вместо това отборното занимание е било водено от помощник-треньора Рафаел Пол. Най-вероятно именно той ще се яви на съботната пресконференция преди домакинството на ПСЖ срещу Ланс.

От клуба все още не са дали никаква публична информация за състоянието на испанския специалист, но според AS най-вероятно той няма да може да води своя тим в неделния мач. От изданието добавят, че никой във Франция не се осмелява да потвърди дали Енрике ще бъде готов поне за откриващия мач на европейския клубен първенец в Шампионската лига, който е срещу гостуващия Аталанта на 17 септември. Следващия уикенд пък е дербито с Марсилия на “Велодром”.


