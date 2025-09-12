Над 1.5 милиона фенове се надпреварват за билети за Мондиал 2026

Международната футболна федерация (ФИФА) съобщи, че над 1.5 милиона фенове са се регистрирали през първите 24 часа за лотарията за билети за Мондиал 2026. Заявките са направени от 210 държави, като най-голям интерес е проявен от страните домакини - САЩ, Мексико и Канада, следвани от Аржентина, Колумбия и Бразилия. В Европа водещи по регистрации са Англия, Испания, Португалия и Германия.

"Големият брой подадени заявки е доказателство за огромното вълнение, предизвикано по целия свят от Мондиал 2026 и за това до каква степен то ще се превърне в повратна точка в историята на футбола", коментира главният оперативен директор на Световното първенство Хеймо Ширги.

В първата фаза феновете могат да се регистрират само с банкова карта на компанията „Виза“, официалният спонсор на ФИФА, която държи ексклузивните права за етапа. Регистрационният процес ще остане отворен до 19 септември. Избраните от лотарията ще получават имейл, считано от 29 септември, с дата и час за закупуване на билети, считано от 1 октомври. Единичните билети за всичките 104 мача ще бъдат налични, когато започне самата продажба, заедно с пропуски за конкретни места на провеждане и билети за конкретни отбори.

Вторият етап на регистрация се очаква да продължи от 27 до 31 октомври, като продажбата на билети ще започне между средата на ноември и началото на декември. Третата фаза ще стартира след тегленето жребия за на групите на Мондиал 2026 във Вашингтон на 5 декември.

В специално съобщение беше уточнено, че притежателите на места в ложите на стадион "Ацтека" в Мексико Сити, известен още като "Естадио Банорте", ще имат безплатен достъп до мачовете от Мондиал 2026 г.

Съгласно условията, притежателите на места в ложите – чиято клауза за 99 години първоначално е създадена, за да помогне за финансирането на строителството на стадиона през 1966-а, ще получат безплатен достъп до всичките пет мача, включително на откриването. Новината беше съобщена от собствениците на съоръжението след споразумение с ФИФА.