Бивша звезда на ЦСКА ще играе във Втора лига

12 Септември, 2025 14:29 320 0

34-годишното крило Едвин Джеси пристига край река Росица

Бившият футболист на ЦСКА Едвин Джеси се завръща на българските терени. 34-годишното крило подписа с новака в Mr Bit Втора лига – Севлиево.

Ето какво написаха от клуба:

"[🌟] Бивша звезда на ЦСКА подписа с ФК Севлиево
[⚽] 34-годишното крило Едвин Джеси пристига край река Росица като свободен агент. За последно нидерландският футболист от ганайски произход игра във [🇦🇲] Висшата лига на Армения за ФК Гандзасар, като през сезон 2024/25 записа 7 шампионатни мача.
[🔴] [⚪] Джеси е популярен у нас с престоя си в ЦСКА София. В периода 2018-2020 година изиграва общо 61 мача със 7 гола и 11 асистенции във всички турнири. През есента на 2019-а преминава под наем в [🇺🇲] американския ФК Далас (4 мача, 0 гола), като според медийните публикации трансферната му цена към онзи момент е 2,5 млн. долара. [💵]
[ℹ️] Едвин Джеси е роден на 1 юли 1991 г. в Амстердам. Юноша е на АЗ Алкмаар, като в родината си защитава цветовете на АЗ (2010-2012), Телстар (2011), Де Граафшап (2012), Твенте (2012/13), Хераклес (2013-2015), Рода Керкраде (2015/16), а впоследствие и на норвежкия Олесунд (2016-2017), турските Самсунспор (2020) и Болуспор (2021), израелския Бейтар Йерусалим (2021/22), албанския Кукеси (2022/23) и гръцкия Айоликос (2023/24).
[🇬🇭] Офанзивният футболист има и 5 срещи с 1 гол за националния отбор на Гана.
[🤝🏻] Добре дошъл в Севлиево и много голове, асистенции и победи със синия екип, Едвин!
#Севлиево #103годинигордост #ГРАДЪТКРАЙРОСИЦА"


