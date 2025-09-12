Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите

Станаха ясни потенциалните съперници на България за предстоящото издание на Лигата на нациите през сезон 2026/27. Победителите в групите ще имат допълнителен шанс за класиране на Евро 2028, ако не успеят да се справят през квалификациите.
България остана в Лига "С" на турнира и е във втора урна на жребия, който ще се проведе в началото на 2026 г.
Мачовете от групите ще се играят от 23 септември до 16 ноември 2026 г. В периода 25-30 март 2027 г. ще се проведат четвъртфиналите на Лига "А" и баражите за промоция в по-горна лига.
Финалната четворка на Лига "А" ще се играе между 7 и 15 юни 2025 г. Плейофите за изкачване от Лига "D" в Лига "С" ще са между 23 и 28 март 2028 г.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТБОРИТЕ ПО УРНИ
ЛИГА "A"
Първа урна: Португалия, Испания, Франция, Германия
Втора урна: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия
Трета урна: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия
Четвърта урна: Уелс, Чехия, Гърция, Турция
ЛИГА "B"
Първа урна: Шотландия, Унгария, Полша, Израел
Втора урна: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна
Трета урна: Словения, Грузия, Ирландия, Румъния
Четвърта урна: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово
ГРУПА "С"
Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан
Втора урна: Финландия, Словакия, България, Армения
Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония
Четвърта урна: Гибралтар/Латвия*, Люксембург/Малта*, Молдова, Сан Марино
* Победителите от посочените двойки
ЛИГА "D"
Първа: Азербайджан, Литва
Втора: Гибралтар/Латвия*, Малта/Люксембург*, Лихтенщайн, Андора
*загубилите от посочените двойки
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 явер
13:38 12.09.2025
2 Май пак ще ни наритват
13:38 12.09.2025
3 бг ще е съперник на някой
13:44 12.09.2025