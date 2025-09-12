Ясни са потенциалните съперници на България в Лигата на нациите

Станаха ясни потенциалните съперници на България за предстоящото издание на Лигата на нациите през сезон 2026/27. Победителите в групите ще имат допълнителен шанс за класиране на Евро 2028, ако не успеят да се справят през квалификациите.

България остана в Лига "С" на турнира и е във втора урна на жребия, който ще се проведе в началото на 2026 г.

Мачовете от групите ще се играят от 23 септември до 16 ноември 2026 г. В периода 25-30 март 2027 г. ще се проведат четвъртфиналите на Лига "А" и баражите за промоция в по-горна лига.

Финалната четворка на Лига "А" ще се играе между 7 и 15 юни 2025 г. Плейофите за изкачване от Лига "D" в Лига "С" ще са между 23 и 28 март 2028 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОТБОРИТЕ ПО УРНИ

ЛИГА "A"

Първа урна: Португалия, Испания, Франция, Германия

Втора урна: Италия, Нидерландия, Дания, Хърватия

Трета урна: Сърбия, Белгия, Англия, Норвегия

Четвърта урна: Уелс, Чехия, Гърция, Турция

ЛИГА "B"

Първа урна: Шотландия, Унгария, Полша, Израел

Втора урна: Швейцария, Босна и Херцеговина, Австрия, Украйна

Трета урна: Словения, Грузия, Ирландия, Румъния

Четвърта урна: Швеция, Северна Македония, Северна Ирландия, Косово

ГРУПА "С"

Първа урна: Исландия, Албания, Черна гора, Казахстан

Втора урна: Финландия, Словакия, България, Армения

Трета урна: Беларус, Фарьорски острови, Кипър, Естония

Четвърта урна: Гибралтар/Латвия*, Люксембург/Малта*, Молдова, Сан Марино

* Победителите от посочените двойки

ЛИГА "D"

Първа: Азербайджан, Литва

Втора: Гибралтар/Латвия*, Малта/Люксембург*, Лихтенщайн, Андора

*загубилите от посочените двойки