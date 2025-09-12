Пламен Гетов с първа мисия в ЦСКА

Новият скаут в ЦСКА - Пламен Гетов, от три седмици работи в клуба. Легендарният футболист дори е бил на първата си мисия. Той е пътувал до Португалия, където е наблюдавал футболисти от местните първенства.

Червените запазиха практиката да не обявяват официално назначението на новите лица в скаутския си отдел, като такъв бе случаят и с Радослав Здравков през миналата есен. ЦСКА обаче излезе със съобщение за раздяла с легендата в началото на юли т.г.

Пламен Гетов се завръща в клуба след 37 години, след като носи червената фланелка през есента на 1988 г.

Очаква се ЦСКА да изпрати съгледвач в Бразилия, който да наблюдава футболисти за зимната селекция. Това ще бъде Пламен Гетов.