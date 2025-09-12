Новини
Сестри Стоеви с нов триумф: Гарантирани медали и полуфинал в Льовен

12 Септември, 2025 19:26 459 0

Те продължават да носят гордост на България и да затвърждават позициите си сред елита на европейския бадминтон

Сестри Стоеви с нов триумф: Гарантирани медали и полуфинал в Льовен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Стефани и Габриела Стоеви отново доказаха класата си на международната сцена, след като си осигуриха място сред най-добрите четири на престижния турнир в Льовен, Белгия.

Впечатляващото им представяне ги изстреля към полуфиналите, а с това и към сигурен медал от надпреварата. В четвъртфиналния сблъсък, поставените под номер 1 в основната схема сестри демонстрираха безапелационна игра и надделяха категорично над английския дует Лиза Куртин и Сиан Кели. Срещата приключи само за 24 минути, като Стоеви не оставиха никакви шансове на съперничките си – 21:12, 21:13.

Следващото предизвикателство пред българките ще бъде турският тандем Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ, които са трети в схемата. Двубоят за място на финала ще се проведе по-късно днес и обещава истински спортен спектакъл.

За съжаление, другият български тандем – Гергана Павлова и Христомира Поповска – не успя да преодолее четвъртфиналната фаза. Те отстъпиха пред датчанките Наташа Антонисен и Амалия Сесил Кудск с резултат 16:21, 16:21 след 34-минутна битка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
