Арне Слот триумфира с приза за най-добър мениджър на месеца във Висшата лига

12 Септември, 2025 22:24 444 1

През август "червените" записаха три победи

Арне Слот триумфира с приза за най-добър мениджър на месеца във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Наставникът на Ливърпул - Арне Слот бе отличен с престижната награда „Мениджър на месеца“ за август в английската Висша лига, след като изведе „червените“ до три поредни победи в началото на сезона.

Под негово ръководство Ливърпул надделя с 4:2 над Борнемут, измъкна драматичен успех с 3:2 срещу Нюкасъл и надви Арсенал с минималното 1:0 – резултати, които не останаха незабелязани от футболната общественост.

Това е второто подобно признание за Слот, след като през ноември 2024 г. той вече бе удостоен със същата награда.

С този успех Арне Слот затвърждава репутацията си на един от най-обещаващите треньори в европейския футбол и дава сериозна заявка за силен сезон на „Анфийлд“.


Подобни новини


