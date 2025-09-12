Арне Слот триумфира с приза за най-добър мениджър на месеца във Висшата лига

Наставникът на Ливърпул - Арне Слот бе отличен с престижната награда „Мениджър на месеца“ за август в английската Висша лига, след като изведе „червените“ до три поредни победи в началото на сезона.

Под негово ръководство Ливърпул надделя с 4:2 над Борнемут, измъкна драматичен успех с 3:2 срещу Нюкасъл и надви Арсенал с минималното 1:0 – резултати, които не останаха незабелязани от футболната общественост.

Това е второто подобно признание за Слот, след като през ноември 2024 г. той вече бе удостоен със същата награда.

С този успех Арне Слот затвърждава репутацията си на един от най-обещаващите треньори в европейския футбол и дава сериозна заявка за силен сезон на „Анфийлд“.