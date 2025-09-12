Сериозен проблем за Реал Мадрид

Реал Мадрид се изправя пред сериозно изпитание, след като стана ясно, че централният защитник Антонио Рюдигер ще отсъства от терените поне до началото на следващата година. Според информация, разпространена от испанската журналистка Аранча Родригес, германският национал е получил неприятна мускулна контузия в лявото бедро, която ще го извади от строя за минимум три месеца.

Тази новина идва като гръм от ясно небе за "белия балет", тъй като Рюдигер е сред най-стабилните играчи в отбраната на мадридчани. От старта на сезона той записа участие в един двубой от Ла Лига, както и в два мача за националния отбор на Германия в квалификациите за Мондиал 2026.

Загубата на опитния бранител със сигурност ще усложни задачата на треньорския щаб на Реал Мадрид, който ще трябва да търси алтернативни решения в дефанзивен план.