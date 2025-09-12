Радослав Росенов остана с бронз от Световното по бокс след драматичен полуфинал

Българският национал по бокс Радослав Росенов се окичи с бронзов медал на Световното първенство в Ливърпул, след като отстъпи на полуфиналите в категория до 60 килограма. В оспорван двубой русенецът се изправи срещу бразилеца Луис Габриел Оливейра, който надделя с 4:1 съдийски гласа и си осигури място във финалната битка.

Още в началото на срещата Росенов изпита сериозни затруднения, като първият рунд премина под диктовката на Оливейра. Съдиите единодушно присъдиха предимството на бразилеца, което постави българина в ролята на догонващ.

Във втората част обаче Радослав показа характер и агресия, като обърна развоя и спечели рунда, вдъхвайки надежда на българските фенове.

Третият рунд се оказа решаващ – Росенов стартира по-пасивно и допусна няколко ненужни клинча, което позволи на Оливейра да си върне инициативата. В крайна сметка, бразилецът затвърди превъзходството си и заслужено се класира за финала, където ще се изправи срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан.

Въпреки разочарованието от пропуснатия шанс за злато, Радослав Росенов напуска ринга с високо вдигната глава и бронзов медал – постижение, което затвърждава позициите му сред най-добрите в света. Заедно с него с бронз се окичи и Шунсука Катамото.