Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Радослав Росенов остана с бронз от Световното по бокс след драматичен полуфинал

Радослав Росенов остана с бронз от Световното по бокс след драматичен полуфинал

12 Септември, 2025 22:38 480 0

  • бокс -
  • радослав росенов-
  • медал-
  • световното първенство-
  • ливърпул-
  • луис габриел оливейра

Българинът не успя да се класира за финала

Радослав Росенов остана с бронз от Световното по бокс след драматичен полуфинал - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал по бокс Радослав Росенов се окичи с бронзов медал на Световното първенство в Ливърпул, след като отстъпи на полуфиналите в категория до 60 килограма. В оспорван двубой русенецът се изправи срещу бразилеца Луис Габриел Оливейра, който надделя с 4:1 съдийски гласа и си осигури място във финалната битка.

Още в началото на срещата Росенов изпита сериозни затруднения, като първият рунд премина под диктовката на Оливейра. Съдиите единодушно присъдиха предимството на бразилеца, което постави българина в ролята на догонващ.

Във втората част обаче Радослав показа характер и агресия, като обърна развоя и спечели рунда, вдъхвайки надежда на българските фенове.

Третият рунд се оказа решаващ – Росенов стартира по-пасивно и допусна няколко ненужни клинча, което позволи на Оливейра да си върне инициативата. В крайна сметка, бразилецът затвърди превъзходството си и заслужено се класира за финала, където ще се изправи срещу Абдумалик Халоков от Узбекистан.

Въпреки разочарованието от пропуснатия шанс за злато, Радослав Росенов напуска ринга с високо вдигната глава и бронзов медал – постижение, което затвърждава позициите му сред най-добрите в света. Заедно с него с бронз се окичи и Шунсука Катамото.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ