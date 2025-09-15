Новини
Спорт »
Световен футбол »
Велислав Вуцов за Левски: Така се става шампион (ВИДЕО)

Велислав Вуцов за Левски: Така се става шампион (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 08:00 677 4

  • велислав вуцов-
  • футбол-
  • левски-
  • локомотив софия

Първо, да победят Лудогорец другия мач, после да му мислят

Велислав Вуцов за Левски: Така се става шампион (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Футболният треньор Велислав Вуцов похвали Левски след победата с 2:1 като гост на Локомотив София в мача от 8 кръг на efbet Лига.

След двубоя, той сподели пред NOVA, че това е правилният път за „сините“.

„Много съм доволен, така се става шампион, Левски е много силен отбор. Отборът играе добре, борят се, феновете се радват. Обединение в синьо, което е велико нещо. Имаше предпоставки да не е красив, но много мъжки мач. Заслужено спечелен“, каза бащата на вратаря на Левски Светослав Вуцов – Велислав Вуцов.

Какво е необходимо на Левски, за да спечели титлата?

„Първо, да победят Лудогорец другия мач, после да му мислят“, каза още Вуцов.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нищо ново..

    1 3 Отговор
    Като всеки сезон 10 силни мача и после срив…

    08:15 15.09.2025

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    0 3 Отговор
    А на ов.чата глава в мир...........

    08:18 15.09.2025

  • 3 Хе-хе

    1 1 Отговор
    Докъдя я докарахме! Бивш цесекар да желае победа за Левски, че то ЦСКА отдавна няма! Ония вчера са се измъкнали в продължението, като Локо Пд цяло второ полувреме е с 10 души!

    08:23 15.09.2025

  • 4 Малкият

    1 1 Отговор
    Малкият Вуцов направи много слаб мач в Грузия специално. Да си изчиства главата час по-скоро!

    08:29 15.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ