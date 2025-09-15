Велислав Вуцов за Левски: Така се става шампион (ВИДЕО)



Футболният треньор Велислав Вуцов похвали Левски след победата с 2:1 като гост на Локомотив София в мача от 8 кръг на efbet Лига.

След двубоя, той сподели пред NOVA, че това е правилният път за „сините“.

„Много съм доволен, така се става шампион, Левски е много силен отбор. Отборът играе добре, борят се, феновете се радват. Обединение в синьо, което е велико нещо. Имаше предпоставки да не е красив, но много мъжки мач. Заслужено спечелен“, каза бащата на вратаря на Левски Светослав Вуцов – Велислав Вуцов.

Какво е необходимо на Левски, за да спечели титлата?

„Първо, да победят Лудогорец другия мач, после да му мислят“, каза още Вуцов.