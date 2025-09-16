Waze вече известява за средната скорост в България. Но как?

С настъпването на новата учебна година, популярното навигационно приложение waze въведе важна промяна за българските шофьори. Сега то известява за участъците, в които се измерва средната скорост, което помага на водачите да бъдат по-внимателни и да спазват правилата за движение.
Как работи новата функция?
Когато навлезете в такава отсечка, на екрана на вашето устройство ще се появи символ, показващ началото на контролната зона. Приложението предлага два различни режима на известяване, в зависимост от това дали използвате навигация или не:
С навигационен маршрут:
Известяване: waze ще ви предупреди, когато се приближавате към зоната, и отново, когато влезете в нея.
Визуализация: Отстрани на екрана се появява лента, която показва напредъка ви в отсечката, докато не я напуснете.
Край на отсечката: Приложението ще ви извести, когато излезете от контролната зона.
Без навигационен маршрут:
Известяване: Ще бъдете уведомени само при влизане и напускане на отсечката за средна скорост.
Липса на информация: Няма да получите предварително предупреждение за приближаване, нито ще виждате лента за напредък.
Важно уточнение:
Трябва да се има предвид, че waze не показва вашата текуща средна скорост в отсечката, нито изчислява дали сте превишили ограничението. Приложението продължава да показва единствено вашата моментна скорост, ако сте активирали тази опция.
Въпреки че някои други приложения, като това на A1, предлагат по-детайлна информация за средната скорост, нововъведението на waze е изключително полезно за широката аудитория от шофьори. То осигурява надеждно и универсално предупреждение, което помага за повишаване на безопасността на пътя.
1 Дано някой от
Трябва да разкачиш телефона от колата за да отмениш маршрут.
Коментиран от #4, #6
09:59 16.09.2025
2 ВинеТу туууу
10:03 16.09.2025
3 честен ционист
10:08 16.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ползвай си
10:13 16.09.2025
6 Не е вярно
До коментар #1 от "Дано някой от":сега е долу ляво. Или поне аз не съм има досега проблема, който описваш.
10:45 16.09.2025
7 С една дума
11:37 16.09.2025
8 Няма смисъл
11:38 16.09.2025