Waze вече известява за средната скорост в България. Но как?

С настъпването на новата учебна година, популярното навигационно приложение waze въведе важна промяна за българските шофьори. Сега то известява за участъците, в които се измерва средната скорост, което помага на водачите да бъдат по-внимателни и да спазват правилата за движение.

Как работи новата функция?

Когато навлезете в такава отсечка, на екрана на вашето устройство ще се появи символ, показващ началото на контролната зона. Приложението предлага два различни режима на известяване, в зависимост от това дали използвате навигация или не:

С навигационен маршрут:

Известяване: waze ще ви предупреди, когато се приближавате към зоната, и отново, когато влезете в нея.

Визуализация: Отстрани на екрана се появява лента, която показва напредъка ви в отсечката, докато не я напуснете.

Край на отсечката: Приложението ще ви извести, когато излезете от контролната зона.

Без навигационен маршрут:

Известяване: Ще бъдете уведомени само при влизане и напускане на отсечката за средна скорост.

Липса на информация: Няма да получите предварително предупреждение за приближаване, нито ще виждате лента за напредък.

Важно уточнение:

Трябва да се има предвид, че waze не показва вашата текуща средна скорост в отсечката, нито изчислява дали сте превишили ограничението. Приложението продължава да показва единствено вашата моментна скорост, ако сте активирали тази опция.

Въпреки че някои други приложения, като това на A1, предлагат по-детайлна информация за средната скорост, нововъведението на waze е изключително полезно за широката аудитория от шофьори. То осигурява надеждно и универсално предупреждение, което помага за повишаване на безопасността на пътя.