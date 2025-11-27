Фантастика или реалност?: Китай симулира как да „изключи“ Starlink

След като сателитната мрежа Starlink демонстрира невероятна устойчивост и ефективност в осигуряването на комуникации в зони на военни действия, нейната потенциална роля в един евентуален конфликт около Тайван се превърна в сериозна главоблъсканица за Пекин. Тъй като Китай не би допуснал тази комуникационна линия да бъде използвана от противниците си, китайски учени проучват целия спектър от сценарии за заглушаване – от обикновени радиосмущения до детониране на ядрено оръжие в орбита.
Ново компютърно моделиране от китайски учени от университета Zhejiang и Пекинския технологичен институт предлага шокиращо прост, макар и силно теоретичен метод: масов рояк от дронове.
Електромагнитен щит: Решението се крие в небето
Симулацията показа, че за пълното блокиране на сателитната интернет услуга Starlink над Тайван, теоретично би било достатъчно да се разположат между 1000 и 2000 дрона, всеки от които е оборудван със заглушително оборудване.
Според изчисленията, при идеални условия и добре синхронизирана мрежа, са необходими само 935 дрона (възела). Те трябва да бъдат позиционирани на височина 19 км над земята, разположени на разстояние 4,8–9,6 км един от друг. При такава конфигурация, заглушителите биха създали припокриващ се „електромагнитен щит“, който може ефективно да потисне сигнала дори от повече от 10 000 спътника Starlink в ниска околоземна орбита.
Използването на по-прости и евтини заглушители би повишило броя на необходимите дронове до 2000, но идеята остава същата: евтина и бърза за разполагане система, чиито носители могат да бъдат и балони или самолети на голяма височина.
Пропускът: Сферичен кон във вакуум
Тук обаче идва моментът на разочарованието за китайските инженери. Самите учени открито признаха, че тяхното изследване е непълноценно и се доближава до хумористичната физична задача за сферичен кон във вакуум. Защо?
Те не са взели предвид неравния планински терен на Тайван, който значително би попречил на създаването на равномерно ефективен заглушаващ щит. Още по-критично – не е отчетена работата на тайванските системи за противовъздушна отбрана и електронна война, които разполагат с достатъчно ресурси, за да се справят с подобна въздушна заплаха.
Въпреки абсурдното опростяване на началните параметри, намерението е ясно: Starlink представлява сериозна заплаха за Китай при ескалация на напрежението, а блокирането ѝ с дронове се разглежда като най-малко вредния сценарий за всички страни в конфликта – по-добре рояк дронове, отколкото ядрена детонация в орбита. Но дали този електромагнитен щит може да се превърне от симулация в реалност, е въпрос, който зависи от много повече фактори, отколкото са сметнали учените в Хефей.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 това е страхотно
Защо ни занимавате с пропагандни статии?
Коментиран от #7
12:24 27.11.2025
2 чайна
12:39 27.11.2025
3 разбира се
Коментиран от #4, #5
12:45 27.11.2025
4 това което не ни казват
До коментар #3 от "разбира се":След като Тръмп обяви, че САЩ ще поднови ядрените си опити, понеже РФ постоянно извършва такива под земята, изведнъж и съвсем случайно престанаха силните земетресения в Камчатка и региона.
13:04 27.11.2025
5 Аоо
До коментар #3 от "разбира се":Представи си ядрено оръжие под управлението на тиквата, прасето или гнома и пр.
Коментиран от #6
13:05 27.11.2025
6 представям си
До коментар #5 от "Аоо":Президентска държава с Шиши Президент. Защо не бе? Как така не!
13:07 27.11.2025
7 Инженер
До коментар #1 от "това е страхотно":Тук няма никаква пропаганда. Дрон без товар (заглушаващите широкоспектърни устройства тежат под 300 грама, т.е. почти нищо), при соларно захранване може да лети със седмици на височина 19 км. Такива дронове Китай произвежда. Това дето го пишат за релефа е смехотворно. Излъчвателите не са на земята, а на голяма височина. Напълно реално предположение. Само не ми е ясно ще могат ли да ги координират лесно.
Коментиран от #8
13:07 27.11.2025
8 можеш и месеци да ги държиш
До коментар #7 от "Инженер":но не на едно място.
Освен това, заглушителя ще изисква мощен предавател, който трудно можеш да нахраниш със слънце през деня и много много здрава батерия за да работи и през нощта. Все пак заглушителя работи 100% от времето.
13:11 27.11.2025