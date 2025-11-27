WhatsApp забранява външните AI чатботове

В решителна стъпка за консолидиране на своята AI екосистема, WhatsApp обяви значителни промени в условията си за ползване, които ще доведат до забрана на всички AI чатботове за общо предназначение на трети страни в платформата за съобщения. Тази стратегическа промяна в политиката означава, че големи външни услуги като ChatGPT и Microsoft Copilot ще бъдат принудени да прекратят дейността си в приложението.

Промяната ще влезе в сила на 15 януари 2026 година, което е крайният срок за потребителите на WhatsApp Business и индивидуалните акаунти да разчитат на AI асистенти, които не са разработени от Meta. И OpenAI, и Microsoft вече потвърдиха, че ще изтеглят съответните си чатбот интеграции преди крайната дата, в съответствие с актуализираните Условия за бизнес решения на Meta.

Meta твърди, че експлозията от обемни, отворени разговори, генерирани от общи AI чатботове, е наложила неустойчива тежест върху WhatsApp Business API, който първоначално е бил проектиран за по-предвидима поддръжка на клиенти и транзакционни съобщения.

Ограничението ефективно премахва преките AI конкуренти на Meta от най-голямата платформа за съобщения в света, оставяйки Meta AI като единствения универсален асистент, достъпен за потребителите.

Остава едно тясно, но важно изключение, фирмите, които използват AI ботове единствено за обслужване на клиенти и специфични функции на услугите – като често задавани въпроси или проследяване на поръчки – ще могат да продължат да работят, стига да спазват строгите правила за ползване на Meta. Забраната е насочена предимно към тези, чиято основна функция е предоставянето на AI асистент с отворен домейн.

На потребителите на ChatGPT ще бъде предложена възможност да мигрират историята на чата си, за да продължат разговорите на официалните платформи на OpenAI.

Потребителите на Copilot няма да могат да мигрират историята на чата си поради неавтентичния характер на сесиите в WhatsApp. Microsoft съветва потребителите да експортират разговорите си ръчно, използвайки вградените инструменти на WhatsApp, преди крайния срок.