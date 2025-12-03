Зловещо предсказание за AI от архитекта на виртуални светове

Съоснователят на легендарното студио Rockstar – човекът зад мащабни хитове, оформили цяла една индустрия – не спира да генерира заглавия. Награждаваният сценарист и дизайнер на игри, Дан Хаузър, отново хвърли ръкавицата, този път обсъждайки бъдещето на изкуствения интелект. И прогнозите му? Е, те определено не са за хора със слаби сърца.

В скорошно интервю за Virgin Radio UK, на Хаузър е зададен въпрос относно безумната скорост, с която се разпространява вездесъщият AI. Реакцията му е изпълнена със здравословен скептицизъм. Според твореца, тази прехвалена технология един ден ще изпадне в състояние на самоизяждане – метафора, която звучи едновременно зловещо и логично.

Защо е този драматичен завой в мнението на един от най-влиятелните творци в развлекателната индустрия? Хаузър обяснява своята теза с поразителна яснота, макар и с предупреждението, че разбиранията му са „повърхностни“.

„Смятам, че изкуственият интелект в крайна сметка ще се самоизяде, защото – доколкото схващам – моделите търсят данни в интернет, но мрежата все повече ще бъде заливана и препълвана с информация, генерирана именно от моделите. Все едно сме хранили крави с крави и след това сме се разболели от болестта луда крава.“

Това не е просто песимизъм, а проницателно наблюдение за потенциален информационен кръговрат, който неминуемо ще доведе до влошаване на качеството на изходните данни. С прости думи: ако храним машината с машинно генериран боклук, тя няма как да произведе злато.

Въпреки апокалиптичната прогноза, Хаузър признава, че изкуственият интелект е блестящ инструмент за някои конкретни и специфични задачи. Ключовата дума тук е специфични. Според него, компаниите, които стоят зад разработката на тези алгоритми, непрекъснато ще уверяват широката общественост в тяхната всемогъщност, въпреки очевидните им ограничения.

„Някои от хората, които се опитват да определят бъдещето на човечеството, творчеството или каквото и да е друго, използвайки изкуствен интелект, не са най-хуманните или креативни хора... В същото време те сякаш казват: 'Ние сме по-добри в това да бъдем хора от вас.' Очевидно това не е вярно.“

Изказването звучи като директна критика към високомерието на някои технологични гиганти. То е силен апел за запазване на човешкия елемент в творческия процес, който не може да бъде симулиран, а само копиран от алгоритъм.

И накрая, за тези, които се чудят защо Хаузър реши да напусне Rockstar, отговорът е простичък и човешки: изтощение. Дългите и изключително интензивни цикли на разработка на последните им проекти буквално са изцедили сценариста. Явно създаването на виртуални шедьоври има своята висока цена, която дори един гений не е могъл да плати вечно.